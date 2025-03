Les fans genevois ne pourront pas assister depuis leur tribune au match face à YB. Mais le club grenat n'exclut pas un recours. Photo: keystone-sda.ch

Le «Kop Sud» du Lausanne-Sport sera fermé le 30 mars lors de la réception de Lucerne au stade de la Tuilière. Pour Servette, c'est la tribune nord du Stade de Genève qui restera vide le 1er avril pour la rencontre face à Young Boys. Ainsi en ont décidé les autorités politiques à la suite du derby entre Lausanne et Servette, samedi dernier dans la capitale olympique. Les autorités ont estimé que la situation méritait une telle répression.

Le Servette FC n'a pas tardé à réagir à ces sanctions, émettant un communiqué ferme et sans équivoque. «La situation géographique du stade de la Tuilière et ses infrastructures amènent un croisement inévitable des flux de supporters à ses abords. Cette problématique a été remontée à de multiples reprises par le SFC et par d’autres clubs suisses. Nous avons déjà proposé des solutions par le passé pour éviter que des évènements de ce type ne se reproduisent», commence par dire le club grenat.

Les équipes de sécurité du Servette FC ont suivi toutes les consignes qui lui avaient été transmises par le LS et les autorités locales en amont de la rencontre, tout en soulignant que le parcours de ses supporters était identique à celui emprunté lors du dernier derby à la Tuilière qui avait déjà conduit à des problèmes. Malgré cela, et malgré le fait que le match se soit déroulé dans un stade muni d’un concept sécuritaire inadapté sur lequel il n’a pas d’impact, le Servette FC se voit sanctionné par la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) d’une fermeture de sa Tribune Nord pour un match à domicile», enchaîne le Servette FC.

«Cette sanction collective, aveugle et manifestement inadéquate, ne répond en aucun cas au problème de gestion des flux de supporters autour du Stade de la Tuilière qui se répète à chaque déplacement de fans à Lausanne. Le club se réserve le droit de recourir contre cette sanction qu’il juge arbitraire, disproportionnée et inéquitable», écrit encore le club genevois, visiblement mécontent.