L'accueil brûlant des joueurs du FC Sion à Tourbillon

Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
0:0
36
35
75
2
FC St-Gall
36
23
66
3
FC Lugano
36
13
63
4
FC Sion
0:0
36
21
59
5
FC Bâle
0:0
36
6
57
6
Young Boys
0:0
36
3
49
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification pour la Ligue Conférence
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
36
6
47
2
Servette FC
36
4
47
3
FC Lausanne-Sport
36
-10
42
4
FC Zurich
36
-20
38
5
Grasshopper Club Zurich
36
-29
27
6
FC Winterthour
36
-52
23
Barrages de relégation
Relégation