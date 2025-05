Xherdan Shaqiri a tenu sa promesse et a ramené le FC Bâle sur le toit du football suisse. Voici toute l'histoire, depuis son transfert secret après un Euro terriblement frustrant pour lui, jusqu'à l'apothéose et au probable doublé Coupe-championnat!

1/23 Xherdan Shaqiri totalise 18 buts et 20 assists en 31 matches de championnat après son hat-trick contre Lugano samedi! Photo: keystone-sda.ch

Tobias Wedermann

Xherdan Shaqiri est le héros de la saison bâloise! Mais il n'est pas inutile d'opérer un petit retour en arrière pour bien comprendre tout le processus ayant mené le FC Bâle au titre de champion.

Un Euro très frustrant sur le plan personnel

C’est pendant l’Euro 2024, en Allemagne, que le murmure est né. Pour la première fois, l’idée d’un retour de Xherdan Shaqiri au FC Bâle ne semble plus totalement absurde. L’ancien chouchou de Saint-Jacques, qui joue alors à Chicago, laisse filtrer une envie de rentrer.

Sur le terrain, le gaucher signe un éclair de génie contre l’Écosse: une frappe splendide qui sauve les siens d’une défaite (1-1). Mais ce sera son seul vrai moment fort. En quart de finale face à l’Angleterre, il ne dispute que les onze dernières minutes des prolongations. Trop peu, trop tard. Dans les coulisses, on murmure qu’il n’est pas en forme, qu’il traîne des kilos en trop. La Nati regarde ailleurs, l’avenir se dessine sans lui.

Mais Shaqiri reste Shaqiri. En conférence de presse, fidèle à lui-même, il fait le show. Il reconnaît que son aventure au Chicago Fire n’a pas tenu ses promesses. Et lâche, mine de rien: «J’aimerais bien revenir en Europe.» Il n’en faut pas plus pour que Bâle s’enflamme.

Le but spectaculaire contre l'Ecosse. Photo: Toto Marti

La résiliation de contrat avec Chicago Fire

Le timing est saisissant. Le jour même où Murat Yakin est confirmé à la tête de l’équipe nationale, Xherdan Shaqiri tire sa révérence. Après plus de 120 sélections et une décennie de coups d’éclat, le petit génie bâlois dit au revoir à la Nati. Sans fracas, mais avec un goût d’inachevé.

Il rentre à Chicago, où l’aventure en MLS s’éteint à son tour. Le 14 août, le club et le joueur officialisent la rupture d’un contrat qui courait encore. Xherdan Shaqiri déclare: «Je pense que c’est le bon moment pour moi d’explorer de nouvelles possibilités dans ma carrière.» Un adieu poli, sans regret apparent, mais qui relance une vieille rumeur: et si le gamin du cin revenait là où tout a commencé?

L’espoir devient fièvre à Bâle. Mais très vite, l'espoir retombe. Des deux côtés, les rumeurs sont balayées d’un revers sec: «conneries», «mensonges», «impossible». L’écart reste immense. À Chicago, Xherdan Shaqiri touchait plus de huit millions de dollars par an. Le romantisme a ses limites.

Le grand coup de théâtre

Deux jours plus tard seulement, le vendredi 16 août 2024, le FC Bâle fait exploser la bombe Shaqiri: «Härzligg willkomme dehei», peut-on lire en début d'après-midi sur les réseaux sociaux. Xherdan Shaqiri atterrit à l'aéroport de Zurich en provenance de Chicago et signe un contrat portant jusqu'en 2027. Le transfert choc est parfait. Même les amis les plus proches de «XS» et les collaborateurs du club ne savent rien de son retour jusqu'au dernier moment. «C'était une bombe absolue. Notre objectif était que les gens soient choqués», révèle Xherdan Shaqiri dans le tout récent podcast du FCB «Achzädreyenünzig».

L'engouement exceptionnel à Bâle

L'euphorie autour du retour de Xherdan Shaqiri éclipse tout dans la Suisse du football et surtout à Bâle dans les jours qui suivent. Le maillot floqué du nom du nouveau numéro 10 du FCB devient en quelques heures le maillot de football le plus demandé du pays. Des milliers de personnes accueillent Xherdan Shaqiri comme un roi devant le Parc Saint-Jacques. La vedette exprime clairement ses objectifs sur le balcon: «Je veux ramener Bâle à son époque glorieuse. Pour que Bâle revienne à sa place, tout en haut». Le message est clair: il veut ramener le trophée de champion à Bâle.

La première entrée en jeu et le premier but

Le 25 août 2024, le moment est venu: Xherdan Shaqiri entre en jeu contre Yverdon au Parc Saint-Jacques pour les 24 dernières minutes. On attend naturellement le premier coup de génie du magicien. Mais celui-ci ne vient pas. Ce n'est que le 15 septembre que Xherdan Shaqiri marque son premier but, en Coupe, contre le Stade Nyonnais sur penalty à la 123e minute. Grâce à ce but, il évite l'élimination contre une équipe de niveau inférieur et ouvre la voie à l'un des deux titres nationaux possibles.

Les premiers doutes

Il y avait les feux d’artifice de l’annonce, il y a maintenant la réalité du terrain. Après des débuts contre Yverdon, suivis de trois matchs sans victoire, l’euphorie s’essouffle. Face au FC Zurich, Xherdan Shaqiri dispute pour la première fois une rencontre complète. Résultat: une défaite 2-0 à la maison, une influence quasi nulle, et un comportement qui fait tiquer. Tout au long du match, le numéro 23 multiplie les remarques agacées envers ses coéquipiers. La star prend de la place, mais pas forcément la bonne.

Contre Lucerne, un coup franc raté devient viral. Le ballon s’envole, les moqueries aussi. Xherdan Shaqiri sort après 55 minutes, le regard sombre. Dans les travées de Saint-Jacques, les premiers murmures deviennent bruits: et si ce retour tant rêvé tournait au flop? Lui-même finit par confier, quelques semaines plus tard, dans une interview exclusive à Blick: «J’ai été déclaré perdu pour le football plusieurs fois cette année.» La sincérité est là. L’inquiétude aussi.

Le premier match de gala

Il ne faut toutefois pas attendre longtemps avant que Xherdan Shaqiri ne fasse taire ses détracteurs. Le 6 octobre, le FC Bâle remporte contre YB sa première victoire en championnat avec Xherdan Shaqiri dans le onze de départ. Il réussit à cette occasion son premier assist lorsqu'il dépose le ballon sur la tête d'Adrian Barisic d'un magnifique coup franc. Mieux: le 28 octobre, lors de la victoire 6-1 à Winterthour, «Shaq» marque un doublé et offre trois autres buts. «La courbe de performance est en hausse», déclare-t-il ensuite avec modestie. Mais c'est à partir de là que le moteur commence vraiment à tourner.

La première place au classement

Il a fallu du temps, des critiques, et quelques ricanements pour que l’étincelle revienne. Mais à la fin de l’année 2024, Xherdan Shaqiri répond enfin aux attentes. Avec cinq buts et huit passes décisives, il devient l’un des moteurs de la renaissance bâloise. Le 9 novembre, le FC Bâle corrige Yverdon 4-1 et s’installe pour la première fois de la saison en tête de la Super League. Deux semaines plus tard, face au Servette FC, prétendant au titre, il marque un triplé. Un coup de maître, sans fioritures. Le public exulte, le vestiaire suit.

En Coupe, contre Sion, c’est encore lui qui régale. Un but, une offrande, puis un tir au but transformé avec la sérénité de ceux qui ont tout vu, tout vécu. Le FC Bâle se qualifie pour les quarts. Dans les tribunes, on murmure qu’un trophée serait peut-être à portée de tir. Les doutes du début de saison s’évaporent peu à peu.

À 33 ans, Xherdan Shaqiri n’a plus le coffre d’antan. Mais ses coéquipiers l’ont compris: avec lui, il suffit de courir. La passe viendra. Toujours. Le magicien a retrouvé sa baguette, et tout un club recommence à rêver.

Le brassard de capitaine

Quelques jours avant le début du deuxième tour après la pause hivernale, le FC Bâle l'annonce: Xherdan Shaqiri est le nouveau capitaine. Dominik Schmid et Taulant Xhaka sont rétrogradés dans la hiérarchie. Lors du match de reprise contre le leader du championnat Lugano, «capitaine Shaq» inaugure l'année avec un but et une passe décisive. Beaucoup d'autres suivront.

Les chiffres fous et la chasse au record

Brassard au bras, Xherdan Shaqiri s'enflamme - et est plus productif que jamais dans sa carrière. Depuis ses débuts dans le onze de départ le 21 septembre 2024, il a été aligné d'entrée dans chacun des matches. En 31 apparitions en Super League, le joueur de 33 ans a marqué 18 buts et délivré 20 passes décisives. Des chiffres avec lesquels seuls Mohamed Salah (Liverpool), Harry Kane (Bayern Munich) ou Viktor Gyökeres (Sporting Lisbonne) peuvent rivaliser en Europe. Avec 20 passes décisives, il a déjà égalé le record de Miroslav Stevanovic. Et le record absolu de Stéphane Chapuisat, qui avait marqué 43 points (buts et assists confondus) lors de la saison 2003/2004 d'YB, pourrait également tomber.

Le faiseur de champions

Xherdan Shaqiri a pris la Super League d'assaut cette saison! Le titre est dans la poche et Bâle part grandissime favori de la finale de la Coupe contre Bienne. Le match qui a permis à Xherdan Shaqiri d'ouvrir la voie à la célébration du titre sur la Barfüsserplatz a eu lieu le 12 avril au Letzigrund, où «XS» a détruit le rival historique le FC Zurich, d'un coup franc et d'un but fou dans un angle fermé. Le score final: 4-0. Xherdan Shaqiri appelle cela une «déclaration».

Bâle est champion de Suisse! Photo: keystone-sda.ch

L'avenir, c'est l'Europe

Champion avec le FC Bâle, Xherdan Shaqiri va retrouver l'Europe. Au minimum l’Europa League, et pourquoi pas un tour de Champions League si les étoiles s’alignent. Ce serait un retour symbolique pour le Bâlois, qui n’a plus goûté à la grande scène depuis les quarts de finale de 2021, lorsqu’il portait encore le maillot de Liverpool face au Real Madrid.

Mais même auréolé du titre national et fort de statistiques solides en Super League, Xherdan Shaqiri reste sous le feu des critiques. Incapables d'oublier ses débuts poussifs, certains observateurs s’interrogent: Shaq a-t-il encore les jambes, l’impact, la magie nécessaire pour briller sous les projecteurs européens? À 33 ans, le défi est immense. Pourtant, s’il y a bien un joueur capable de déjouer les pronostics, c’est lui.

L’Europe s’approche. Et avec elle, une ultime occasion pour le numéro 10 de montrer qu’il n’est pas seulement revenu à Bâle pour les souvenirs. Mais pour écrire une dernière grande histoire.