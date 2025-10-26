YB renoue avec la victoire en championnat face à Zurich

YB a renoué avec le succès en championnat lors de la 10e journée de Super League face au FC Zurich 3-2. Les hommes de Giorgio Contini ont pris les commandes du match dès le début de la 2e période.

Sergio Cordova et YB ont battu Zurich. Photo: MICHAEL BUHOLZER

ATS Agence télégraphique suisse

Après leur victoire 3-2 à domicile face à Ludogorets en Europa League ce jeudi, les Bernois se sont imposés en Super League après deux défaites successives à St-Gall et surtout à Lausanne, où ils s'étaient inclinés 5-0 début octobre. Face à un FCZ mené pour la première fois par Dennis Hediger, qui assure l'intérim après le départ de van der Gaag cette semaine, YB a parfaitement entamé la rencontre en ouvrant la marque dès la 14e par Monteiro sur un corner de son capitaine Fernandes.

Par la suite, les Bernois ne sont pas parvenus à doubler la mise, malgré des occasions devant la cage zurichoise. Cette passivité sera parfaitement exploitée par les Zurichois sur leur 1er tir cadré, grâce à Kény qui a égalisé à la 38e, avant de récidiver 4 minutes plus tard face au portier d'YB Keller, qui a repoussé le ballon directement sur l'attaquant. En 2e période, Cordova (48e) puis Fassnacht (54e) ont permis à YB de reprendre les devants. Le FCZ a encore poussé en fin de rencontre pour chercher l'égalisation, mais a dû s'avouer vaincu pour la 4e fois consécutive toutes compétitions confondues, malgré un penalty obtenu dans les arrêts de jeu.