Lugano partage la première place avec le FC Zurich et Lucerne et, surtout, arrive bien à gérer l'enchaînement des matches. Mattia Croci-Torti explique les dessous du début de saison réussi des Tessinois, véritables candidats au titre.

Mattia Croci-Torti n'est pas entièrement satisfait de son excursion à Zurich.

Carlo Emanuele Frezza

Le FC Lugano n'est pas rentré complètement satisfait de son match nul à Zurich. «Il y a quelques regrets pour quelques occasions manquées. Mais au bout du compte, nous rentrons au Tessin avec la certitude d'avoir fait des progrès sur le plan défensif», explique l'entraîneur Mattia Croci-Torti.

En cas de victoire, Lugano serait devenu le seul leader du championnat alors qu'arrive la pause des équipes nationales. Les Tessinois doivent cependant partager la première place avec le FCZ et Lucerne, comme auparavant. Pas de problème pour Mattia Croci-Torti. «Être premier, peu importe comment, ça compte aussi en octobre. Cela te donne beaucoup d'énergie et confirme que nous sommes sur la bonne voie».

Lugano a disputé six matches au cours des 23 derniers jours. Pas un seul d'entre eux n'a été perdu par les Bianconeri. Une différence flagrante par rapport à l'année précédente, où ils n'avaient jamais pu gérer la double charge de travail et n'avaient jamais gagné après des matches européens, sauf une fois. Mattia Croci-Torti justifie cette bien meilleure gestion de la charge par un effectif beaucoup plus large, qui lui permet d'utiliser les forces de manière plus ciblée.

Le programme est gigantesque

«Cette fois-ci, je n'attends pas le deuxième ou le troisième match en quelques jours pour ménager les joueurs. Cela me permet aussi de donner plus de confiance à mes joueurs», explique Mattia Croci-Torti. Mais pour que cela fonctionne, il faut aussi une bonne communication avec les joueurs. «Nous leur demandons de se manifester lorsqu'ils se sentent fatigués».

C'est ce qui s'est passé avant le match à Zurich avec le défenseur central Antonios Papadopoulos, qui a été remplacé au mieux par Lukas Mai. «Nous avons maintenant quelques jours pour faire le plein d'énergie, car un autre immense défi nous attend après la pause de la Nati», ajoute «Il Crus».

En effet, le programme des Tessinois jusqu'à la prochaine pause de l'équipe nationale est très chargé. En 22 jours, pas moins de sept matches les attendent. Deux en Europe et cinq en Super League - dont deux contre YB, en crise. Si les Tessinois restent invaincus, ils ne seront pas loin de la tête du classement..