Le réveil des clubs zurichois
Le FCZ renverse Lucerne au terme d'un scénario fou

Après cinq défaites de rang, le FC Zurich a redonné un signe de vie. Le FCZ s’est imposé 3-2 devant le FC Lucerne après avoir pourtant été mené 2-0 jusqu’à l’appel du dernier quart d’heure.
21:21 heures
Duek entre le Lucernois Taisei Abe (à gauche), dont l'expulsion a tout changé), et le Zurichois Bledian Krasniqi.
Photo: Claudio Thoma
L’expulsion de Taisei Abe pour une faute sur Steven Zuber sanctionnée d’un penalty a bouleversé le scénario de cette rencontre. A la rue depuis le coup d’envoi, les Zurichois pouvaient nourrir l’espoir de renverser la table avec un homme de plus et un seul but de retard. Ils y sont parvenus grâce à une volée de Matthias Phaëtan (79s) et un nouveau penalty, transformé imparablement à la 92e par Philippe Kény en face d’une Sudkurve qui n’en croyait pas ses yeux.

Un succès très important pour Grasshopper

A Winterthour face à la «lanterne rouge», les Grasshoppers ont cueilli un succès 1-0 sans prix. Il a été acquis à la... 92e minute grâce au joker Nikolas Muci. Pour Winterthour, la pilule est bien amère dans la mesure où la VAR avait annulé quatre minutes plus tôt un but d’Andrin Hunziker pour un hors-jeu de quelques centimètres. Winterthour accuse désormais 7 points de retard au classement sur son adversaire du jour...

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
13
12
31
2
FC Bâle
FC Bâle
12
7
22
3
FC St-Gall
FC St-Gall
11
12
21
4
Young Boys
Young Boys
12
-1
19
5
FC Sion
FC Sion
12
3
18
6
FC Lucerne
FC Lucerne
13
4
17
7
FC Lugano
FC Lugano
11
-1
16
8
FC Zurich
FC Zurich
13
-6
16
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
12
4
15
10
Servette FC
Servette FC
13
-5
14
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
13
-9
13
12
FC Winterthour
FC Winterthour
13
-20
6
Tour final
Tour de relégation
