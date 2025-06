A 26 ans, Giotto Morandi fait le grand saut! Formé à Team Ticino et à GC, il quitte les Sauterelles pour la première fois, après plus de 150 matches. Il a choisi Servette pour franchir un palier, lui qui s'apprête à disputer ses premières minutes européennes.

Giotto Morandi découvre ses nouveaux coéquipiers lors de ce stage à Crans-Montana, qui dure jusqu'à vendredi. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

25 buts et 27 assists en 157 matches avec GC entre la Super League et la Challenge League: le bilan de Giotto Morandi avec le seul club de sa carrière (mis à part une toute petite parenthèse à Schaffhouse) se laisse regarder. Le Tessinois, arrivé en M18 chez les Sauterelles depuis son canton natal, sentait cependant que la fin de son aventure avec GC était proche et a choisi de rejoindre Genève cet été.

«Je parlais avec Servette depuis un moment et le projet était attirant. Quand on regarde le club ces dernières années, ça travaille vraiment bien. Ils ont gagné la Coupe, cette année ils se sont qualifiés pour la Champions League. C'est un pas en avant pour moi par rapport à GC, c'est indéniable», a confié le milieu offensif de 26 ans à Blick cette semaine à Crans-Montana, où il découvre sa nouvelle équipe.

«On travaille dur, mais il le faut»

Le Tessinois connaît déjà bien la station valaisanne puisque Grasshopper est aussi un habitué des lieux pour la préparation estivale, comme Sion et Servette. «C'est vrai, je ne suis pas dépaysé pour débuter, c'est la même chose! C'est toujours agréable de s'entraîner ici, la température est un peu plus fraîche qu'en plaine», sourit-il. La première séance, très longue et très intense, a fait souffrir les organismes, mais il ne s'en plaint pas. «Je suis vraiment heureux d'avoir signé à Servette. Et oui, on travaille dur, mais il le faut. Les premières échéances arrivent vite.»

Giotto Morandi le sait, il a rejoint une équipe et un club ambitieux. «On veut jouer le haut du tableau, c'est sûr. Depuis quelques années, l'objectif à Servette est de gagner des titres, ce ne sera pas différent cette année. Mais le premier gros objectif est juste devant nous, ce sera d'essayer de passer au prochain tour en Champions League. Nous avons un mois pour nous préparer», explique celui qui disputera face au Viktoria Plzen sa toute première confrontation européenne, mais a déjà disputé des matches officiels à l'étranger avec l'équipe de Suisse, des M16 aux M18.

«Si je peux éviter de chanter...»

Pour sa première expérience en Suisse romande, celui qui était pour l'heure l'homme d'un seul club va devoir s'intégrer à un effectif qui se connaît par coeur, avec un noyau solide. «Servette, c'est un bon groupe, une bonne ambiance, ça se ressent depuis l'extérieur. A moi de découvrir les gens», admet-il, conscient que c'est au nouvel arrivé, aussi, de faire un pas vers l'autre, même si les cadres ont aussi un rôle à jouer. Tiens, d'ailleurs, a-t-il déjà choisi sa chanson de bizutage après le souper à Crans-Montana? «Non, pas encore, mais ce n'est pas obligé de le rappeler dans votre article, j'ai bon espoir qu'ils oublieront de me demander! Allez, si je dois chanter une petite partie d'une chanson, je le ferai volontiers...»

René Weiler, l'homme qui l'a recruté, n'est plus là

Le fait d'avoir été recruté par René Weiler, le directeur sportif parti depuis, change-t-il quelque chose pour le nouveau et très polyvalent renfort grenat? «Non, je ne pense pas. Le président est heureux de m'avoir ici, tout comme le staff je crois. J'ai parlé à l'entraîneur, je pense qu'ils sont contents et moi, je suis heureux d'être ici, donc nous allons certainement bien travailler ensemble», répond-il en toute franchise, lui qui postule clairement à une place de titulaire, que ce soit en soutien de l'attaquant ou sur les côtés.