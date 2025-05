Shaqiri est un cran au-dessus de la concurrence en Super League. Photo: Pius Koller

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Ce lundi soir, à Aarau, l'Association des joueurs professionnels, la SAFP, décernera plusieurs prix, dont le «Golden Player Award». Le gagnant sera dévoilé sur scène, mais l'identité du grand vainqueur ne fait aucun doute: Xherdan Shaqiri peut déjà préparer son plus beau costume. Pourquoi? Parce qu'il est (de très loin) le meilleur, tout simplement. Voici cinq raisons objectives qui font de lui, à 33 ans, l'incontestable meilleur joueur de Super League.

1 Parce qu'il a les meilleures stats

Xherdan Shaqiri adore régaler ses partenaires ici, Benie Traore. Photo: freshfocus

Timothé Cognat figurera probablement dans l'équipe-type de Super League au côté du Bâlois, mais, pour ce qui est de la seule place disponible sur le trône, le milieu de terrain servettien ne voit qu'un prétendant. «Ce sera Shaqiri, bien sûr. C'est lui qui va gagner, il n'y aura pas de suspense. Il a de loin les meilleures statistiques et même si je suis le premier à dire qu'elles ne font pas tout, il faut bien reconnaître que quand elles sont à ce niveau, elles sont parlantes», explique le Français.

Avec 15 buts et 20 assists en 30 matches de Super League, le Bâlois est en effet en tête des deux catégories les plus importantes de la saison. Personne n'a marqué autant que lui, et personne n'a offert plus de buts que lui.

2 Parce qu'il a tenu sa promesse

Photo: Pius Koller

En revenant à Bâle, sevré de titre national depuis 2017, Xherdan Shaqiri avait osé clamer que, très bientôt, les fans pourraient à nouveau célébrer des victoires sur la Barfüsserplatz, le lieu habituel des fêtes collectives. De l'arrogance? Non, simplement de la confiance. Xherdan Shaqiri a tenu sa promesse: Bâle va être champion de Suisse, et part grandissime favori de la finale de la Coupe de Suisse face à Bienne. Il y a de très fortes chances que le gaucher soulève non pas un, mais deux trophées d'ici quelques semaines face aux dizaines de milliers de fans bâlois qui seront réunis face à lui. Cela s'appelle assumer une déclaration fracassante.

3 Parce que la Super League est moins compétitive

Photo: Pius Koller

Comment un joueur qui semblait cramé après son échec aux Etats-Unis, où il semblait empâté et manquant de dynamisme, peut-il marcher à ce point sur la Super League? Il existe deux éléments de réponse. La première chose, c'est que son intégration a été gérée de manière très intelligente et professionnelle par son entraîneur Fabio Celestini. Le retour de Xherdan Shaqiri à Bâle aurait pu être un cadeau empoisonné avec des attentes énormes et le risque d'un «retour sur investissement» décevant. Mais le technicien lausannois a parfaitement géré la situation, donnant du temps à son joueur pour retrouver l'intégralité de ses moyens physiques et dosant subtilement son temps de jeu pour assurer une montée en puissance impressionnante. Fabio Celestini a du mérite dans cette réussite, Xherdan Shaqiri aussi.

Et puis, il faut le dire, le niveau déclinant de la Super League a favorisé ce retour victorieux. Xherdan Shaqiri évolue à un niveau qui peut être qualifié d'excellent sans exagérer, mais la vérité est qu'il n'est pas trop bousculé non plus. Et ses concurrents pour le titre de meilleur joueur, comme Dereck Kutesa, Alvyn Sanches, Renato Steffen et d'autres, ont tous connu des passages à vide ou des blessures. Sur le talent pur, un joueur comme Miroslav Stevanovic, le génie bosnien de Servette, peut rivaliser, mais sa saison, bien que très bonne, est loin d'être aussi spectaculaire que celle de «XS». Et chez lui à Bâle, personne ne conteste la supériorité de Xherdan Shaqiri.

Cet hiver, quatre concurrents potentiels sont revenus en Suisse: Chris Bedia, Christian Fassnacht, Steven Zuber et Jean-Pierre Nsame, avec des fortunes diverses. Xherdan Shaqiri a éteint la concurrence au point qu'on ne voit même pas qui sera élu deuxième derrière lui ce lundi soir. Steve Rouiller? Peut-être. Le défenseur du Servette FC est extrêmement méritant et fera un dauphin magnifique, mais cela montre bien que le numéro 1 est «Shaq», loin devant tous les autres.

4 Parce que son aura est intacte

Et hop, les arbitres dans la poche. Photo: Pius Koller

Contrairement à d'autres joueurs, qui polarisent et dont l'attitude peut diviser parfois, Xherdan Shaqiri est apprécié de tout le monde. Certes, il râle un peu et cela peut agacer des adversaires ou des supporters adverses. Et oui, il prend toute la lumière, ce qui chagrine parfois ceux qui restent dans l'ombre. Mais globalement, «XS» est aimé, que ce soit par les enfants, qui se reconnaissent en lui et adorent son côté espiègle et joueur, par le grand public, qui le trouve plutôt sympa et souriant, et par les spécialistes, qui admirent sa capacité à être toujours décisif dans les moments importants.

«Shaq» a une aura indéniable, et elle est toujours intacte, même après toutes ces années à l'étranger. Ses exploits avec l'équipe de Suisse l'ont rendu intouchable et, en Suisse, sa cote est au plus haut. Y compris auprès des arbitres, ce qui donne des scènes souvent amusantes (pour autant que l'on ne soit pas dans le camp adverse): Xherdan Shaqiri perd le ballon? Il s'arrête et lève la main. Faute. Coup-franc pour Bâle. But.

5 Parce qu'il a toujours l'étincelle de génie

Ce but inoubliable à Saint-Etienne est entré dans la mémoire collective suisse. Photo: Alex Livesey

La carrière de Xherdan Shaqiri est ainsi faite: il n'est jamais constant à l'intérieur d'un même match, sans même parler d'un championnat entier. Il peut très bien perdre des ballons, râler, ne rien réussir… et tout d'un coup, sur une inspiration de génie, faire se lever le stade entier. Toute la Suisse du football se rappelle de ce but phénoménal contre la Pologne à l'Euro 2016. Mais qui se souvient que, jusqu'à ce geste de génie, «XS» était passé à côté de son match ce jour-là? Lors du dernier Euro en Allemagne, il marque ce but exceptionnel contre l'Ecosse et frappe la barre de l'Angleterre en toute fin de match.

Les images fortes sont toujours signées Shaqiri. Cet homme a du génie en lui, tout simplement. Et ses œuvres, tel est le terme qu'il faut choisir lorsqu'on parle d'un artiste, restent dans les esprits, même plusieurs années plus tard. Cette saison en Super League, ses passes décisives sublimes ont régalé ses partenaires et le public. Xherdan Shaqiri a le sens du spectacle, en plus de son efficacité remarquable.