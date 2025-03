Le match le plus important de la saison sans l'avantage du terrain?

1/6 Mauvaise nouvelle pour Pascal Schürpf et les Grasshoppers: le Letzigrund est occupé pour les deux matches de barrage. Photo: keystone-sda.ch

Florian Raz

Encore une source de motivation pour les Grasshoppers afin d'éviter la onzième place synonyme de barrage! Si GC devait disputer cette double confrontation de tous les dangers contre le deuxième de Challenge League (Aarau? Thoune? Carouge? Wil?) pour rester en Super League, il ne pourrait en effet pas jouer à Zurich.

Le Letzigrund sera en effet occupé et indisponible. Les travaux de montage débuteront dès le 23 mai pour le double concert d'Imagine Dragons des 29 et 31 mai. Le groupe de Las Vegas s'est fait connaître avec son tube «Radioactive» et effectue actuellement sa première tournée en Europe.

GC regarde déjà un peu partout

Cela signifie que GC doit se mettre à la recherche d'un stade de remplacement. Les Zurichois sont déjà en train de chercher, avec différents paramètres à prendre en compte, donc le prix de location, mais aussi la durée du trajet pour les fans.

Mais il n'y a pas que la question financière ou celle des kilomètres qui entre en ligne de compte, l'aspect sportif joue aussi un rôle. Si l'adversaire du barrage devait être le FC Thoune, le stade de Schaffhouse avec son terrain synthétique ne serait probablement pas une option. Les Thounois sont en effet des spécialistes du gazon artificiel, eux qui jouent dessus toute l'année. Pour GC, jouer deux matches sur cette surface serait un sacré autogoal.

La problématique des supporters a une influence

Enfin, la police locale doit également donner son accord pour le match. Il s'agira alors de savoir si les supporters du club dans le stade duquel GC doit déménager pourraient poser problème. Le fait que des incidents se soient produits récemment lors de matches de GC à Saint-Gall plaide en défaveur du Kybunpark, qui serait sinon une bonne solution. Et si l'adversaire en barrage s'appelait Aarau, la Swissporarena de Lucerne ne serait alors plus une option, tant l'animosité entre Lucernois et Argoviens est grande.

Le match aller du barrage aura lieu le 26 ou le 27 mai. Le match retour le 29 ou 30 mai. Il reste dix matches aux Grasshoppers pour l'éviter.