Les Bianconeri vivent leur période la plus difficile depuis leur reprise par l'investisseur Joe Mansueto. Des problèmes de transfert et des blessures compliquent la situation. L'avenir de Mattia Croci-Torti pourrait dépendre du match contre Bâle.

1/5 Il y a de gros points d'interrogation autour de Mattia Croci-Torti. Photo: keystone-sda.ch

Carlo Emanuele Frezza

La descente aux enfers du FC Lugano ne semble pas avoir de fin. On pourrait aligner les statistiques pour illustrer la crise, mais une seule suffit: quatre défaites consécutives et un goal-average de 1-12. Les Bianconeri sont groggy depuis un moment, et leurs adversaires s’en donnent à cœur joie. Le FC Bâle sera-t-il le prochain, dimanche?

Pour redresser la barre, la direction du club est poussée à prendre des mesures drastiques. Depuis que l’investisseur américain Joe Mansueto a repris le club il y a quatre ans, jamais les Tessinois n’avaient connu pareille crise. Tout le club est désormais passé au peigne fin. Jusqu’ici, tout roulait presque sans accroc.

Une période noire pour Mattia Croci-Torti

Pour l’entraîneur Mattia Croci-Torti, c’est la période la plus difficile depuis son arrivée sur le banc luganais. Le technicien tessinois, réputé pour son humour, vit des heures sombres. Après la gifle 0-5 reçue face à Celje, son visage en disait long: un regard vide, une frustration palpable. Il avouait ne pas encore avoir trouvé le remède pour remettre son équipe sur les rails.

Mattia Croci-Torti sait depuis longtemps qu’après un début de saison aussi catastrophique, les choses ne peuvent plus continuer ainsi. Il reste, pour l’instant, l’homme fort des Bianconeri et devrait encore diriger l’équipe dimanche contre Bâle.

Mais ce match sera-t-il celui de la dernière chance? C’est ce qui se murmure. Les dirigeants devront toutefois bien peser une éventuelle éviction du plus ancien entraîneur actuellement en poste en Super League. Car les causes de la crise vont bien plus loin que sa seule responsabilité.

Une politique de transferts défaillante

Le problème majeur est que Mattia Croci-Torti manque cruellement de joueurs. Certes, il doit composer avec quelques blessés, mais surtout, le club ne l’a pas aidé sur le marché des transferts – au contraire. Plusieurs joueurs souhaitent partir mais sont restés, compliquant l’intégration des recrues. Or, à l’exception des expérimentés Kevin Behrens et Ezgjan Alioski, ainsi que de l’espoir Ahmed Kendouci, actuellement blessé, les nouvelles arrivées n’offrent pas un renfort immédiat.

Dans ces conditions, Mattia Croci-Torti a été laissé bien seul cet été. Que la chute sportive amorcée l’hiver dernier se prolonge sans interruption cet été n’a donc rien de surprenant.