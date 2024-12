1/10 Théo Magnin et Servette vont passer quelques jours au soleil de Benidorm. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Christian Finkbeiner

Trois clubs, soit un quart de la ligue, ont changé d'entraîneur pendant la pause hivernale! Le champion YB, après avoir retrouvé une certaine stabilité avec son entraîneur intérimaire Joël Magnin, aborde le deuxième tour avec Giorgio Contini. L'ancien assistant de l'équipe nationale doit remettre définitivement le champion de Suisse sur les rails et, après deux licenciements d'entraîneurs en 2024 - Raphael Wicky et Patrick Rahmen - apporter à nouveau de la continuité au club.

Il est logique que les Bernois soient les premiers à retourner à l'entraînement. En effet, la nouvelle année s'annonce chargée pour YB. Dès le 2 janvier, les Bernois s'envoleront pour le sud de la Turquie pour un camp d'entraînement de dix jours. Et ensuite, un programme monstre attend YB: sept matches en 22 jours, y compris les deux matches de Champions League à Glasgow et à domicile contre l'Etoile Rouge. Après cela, on saura un peu mieux le vrai niveau d'YB - et si les Bernois pourront encore avoir leur mot à dire dans l'attribution du titre cette saison.

Un quatuor se rend en Espagne

Le FC Zurich se rend lui à nouveau en Turquie pour un camp d'entraînement, après s'être déplacé l'année dernière dans le sud de l'Espagne. Pour les Zurichois, la pause hivernale est arrivée presque trop tard, puisqu'ils n'ont récolté que trois points lors des six derniers matches de championnat. L'entraîneur Ricardo Moniz parviendra-t-il à redresser la barre? Et comment se comportera la nouvelle recrue Steven Zuber?

Six autres équipes se rendent également dans le sud et espèrent bénéficier de meilleures conditions au soleil que dans une Suisse froide mais actuellement sans pluie. Lugano, qui a encore de grandes ambitions dans trois compétitions, se préparera à Marbella pour le deuxième tour. GC se prépare à la lutte contre la relégation dans le sud de l'Espagne, Saint-Gall et Servette se rendent également en Espagne, à Benidorm en ce qui concerne les Grenat. Yverdon, qui n'a toujours pas d'entraîneur, effectue son camp d'entraînement au Portugal, Sion se rend au Maroc.

Lausanne ne va pas bouger

En plus d'YB, Lausanne et Lucerne reprennent également l'entraînement avant la fin de l'année. Ils ont été les bonnes surprises du premier tour et veulent poursuivre leur bon parcours à la reprise du championnat le 18 janvier. Les deux clubs renoncent toutefois à un camp d'entraînement au chaud, le FC Lucerne pour des raisons d'économie.

Le FC Bâle, qui était également resté chez lui en hiver ces dernières années, fait de même. Et Winterthour, qui débute le deuxième tour avec Uli Forte comme nouvel entraîneur, reste lui aussi en Suisse. Ce n'est pas forcément un inconvénient.