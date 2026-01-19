DE
Le grand frère d'une star
Un jeune latéral droit suédois s'engage au Lausanne-Sport

Theo Bergvall s'est engagé pour trois ans et demi avec le FC Lausanne-Sport. Le latéral droit a la particularité d'être le grand frère de Lucas Bergvall, ailier de Tottenham.
Publié: il y a 17 minutes
1/2
Theo Bergvall a signé jusqu'en 2029 avec le LS.
Photo: Lausanne-Sport
Le Lausanne-Sport a annoncé lundi matin l’arrivée du latéral droit suédois Theo Bergvall, qui s’est engagé avec le club vaudois jusqu’au 30 juin 2029 en provenance du Djurgårdens IF.

Âgé de 21 ans, le nouveau renfort du LS, grand frère de Lucas Bergvall (Tottenham) a porté les couleurs de la sélection suédoise dans les catégories de jeunes. Il est notamment entré en jeu au mois d’octobre dernier lors des qualifications pour l’Euro M21, à l’occasion d’une rencontre face à la Pologne.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
20
18
43
2
FC St-Gall
FC St-Gall
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
20
8
36
4
FC Bâle
FC Bâle
20
8
33
5
FC Sion
FC Sion
20
6
31
6
Young Boys
Young Boys
20
-2
29
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
20
3
27
8
FC Zurich
FC Zurich
20
-7
25
9
FC Lucerne
FC Lucerne
20
-3
21
10
Servette FC
Servette FC
20
-7
21
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
20
-11
17
12
FC Winterthour
FC Winterthour
19
-29
10
Tour final
Tour de relégation
