Un jeune latéral droit suédois s'engage au Lausanne-Sport

Blick Sport
Le Lausanne-Sport a annoncé lundi matin l’arrivée du latéral droit suédois Theo Bergvall, qui s’est engagé avec le club vaudois jusqu’au 30 juin 2029 en provenance du Djurgårdens IF.
Âgé de 21 ans, le nouveau renfort du LS, grand frère de Lucas Bergvall (Tottenham) a porté les couleurs de la sélection suédoise dans les catégories de jeunes. Il est notamment entré en jeu au mois d’octobre dernier lors des qualifications pour l’Euro M21, à l’occasion d’une rencontre face à la Pologne.
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
20
18
43
2
FC St-Gall
19
16
37
3
FC Lugano
20
8
36
4
FC Bâle
20
8
33
5
FC Sion
20
6
31
6
Young Boys
20
-2
29
7
FC Lausanne-Sport
20
3
27
8
FC Zurich
20
-7
25
9
FC Lucerne
20
-3
21
10
Servette FC
20
-7
21
11
Grasshopper Club Zurich
20
-11
17
12
FC Winterthour
19
-29
10
Tour final
Tour de relégation