Un jeune latéral droit suédois s'engage au Lausanne-Sport

Theo Bergvall s'est engagé pour trois ans et demi avec le FC Lausanne-Sport. Le latéral droit a la particularité d'être le grand frère de Lucas Bergvall, ailier de Tottenham.

Blick Sport

Le Lausanne-Sport a annoncé lundi matin l’arrivée du latéral droit suédois Theo Bergvall, qui s’est engagé avec le club vaudois jusqu’au 30 juin 2029 en provenance du Djurgårdens IF.

Âgé de 21 ans, le nouveau renfort du LS, grand frère de Lucas Bergvall (Tottenham) a porté les couleurs de la sélection suédoise dans les catégories de jeunes. Il est notamment entré en jeu au mois d’octobre dernier lors des qualifications pour l’Euro M21, à l’occasion d’une rencontre face à la Pologne.