Réduit à dix une fois de plus dans le derby lémanique, Servette a pris un point à Lausanne grâce à un Miroslav Stevanovic exceptionnel. Le génie bosnien a délivré une passe décisive sensationnelle et inscrit un doublé. Score final: 3-3.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Comme voilà un mois à la Praille, le Lausanne-Sport a évolué pendant plus d'une mi-temps en supériorité numérique face au SFC. Mais les Vaudois, s'ils avaient battu le Servette FC à Genève (1-0), ont concédé un match nul spectaculaire (3-3) ce dimanche à la Tuilière. La faute à qui? A Miroslav Stevanovic, comme souvent. Celui qui est déjà une légende du championnat suisse a encore écrit une page magnifique de son grand livre personnel en terminant ce derby avec une passe décisive sensationnelle et un doublé, dont le 3-3 dans les arrêts de jeu pour venir frustrer le peuple lausannois.

Servette marque un but magnifique

Servette a ouvert la marque à la 20e grâce à une finition parfaite de son avant-centre slovaque Samuel Mraz, lequel a effectué l'appel parfait dans le dos de Kevin Mouanga. Et quand le passeur s'appelle Miroslav Stevanovic, il y a de grandes chances que le centre soit parfait. Le génie bosnien voit tout et comprend tout avant tout le monde, ce qui a encore été le cas sur cette action. 1-0 pour Servette, juste devant le Kop Sud Lausannois, affront supplémentaire.

Le premier tournant du match à la 27e

Les fans du LS ont cependant pu crier leur joie très vite, puisque le tournant de ce derby a eu lieu à la 27e, déjà, lorsque Jamie Roche a trouvé Nicky Beloko sur le côté gauche. Le centre du milieu de terrain camerounais en direction de Seydou Traoré était parfait, mais l'attaquant ivoirien était poussé dans le dos par Marco Burch. Penalty et carton jaune dictés par Anojen Kanagasingam, lequel, après être allé consulter la VAR, a carrément expulsé le nouveau défenseur du SFC.

Jamie Roche marquait le penalty du 1-1 avec beaucoup de détermination et Lausanne se retrouvait en position idéale, avec un homme de plus. Jocelyn Gourvennec ne procédait à aucun changement, espérant tenir ainsi le plus longtemps possible, mais l'entraîneur du SFC a été plombé par une erreur individuelle, une de plus cette saison, en l'occurrence celle de Bradley Mazikou à la 39e.

L'erreur de Bradley Mazikou

Pressé par Nathan Butler-Oyedeji, le gaucher se prenait les pieds dans le tapis et offrait le ballon à Seydou Traoré. Le petit attaquant frappait immédiatement et Joël Mall faisait alors très mauvaise figure... une fois de plus cette saison là encore. 2-1 pour Lausanne!

Miroslav Stevanovic, ce génie

Jocelyn Gourvennec a réagi à la pause en faisant logiquement entrer Yoan Severin pour Bradley Mazikou et le 2-2 est intervenu à l'heure de jeu, un centre en retrait de Lilian Njoh trouvant Miroslav Stevanovic, dont la frappe enroulée parfaite surprenait Karlo Letica (59e, 2-2). Quelle classe de la part de l'artiste de Zvornik encore...

Trois minutes plus tard, Peter Zeidler opérait un triple changement en faisant entrer Gaoussou Diakité, Omar Janneh et Sekou Fofana pour Seydou Traoré, Nathan Butler-Oyedeji et Morgan Poaty et le LS passait tout près de reprendre l'avantage dans la foulée, Gaoussou Diakité voyant son tir contré, puis Nicky Beloko son envoi puissant frapper la transversale. Servette a eu très très chaud sur cette action.

Quand Omar Janneh tire, il marque

Ce n'était cependant que partie remise pour le Lausanne-Sport puisqu'Omar Janneh inscrivait son quatrième but en Suisse (en cinq tirs cadrés, quelle statistique folle!) à la 73e en se débarrassant de son défenseur et en piquant magnifiquement son ballon par-dessus Joël Mall pour le 3-2. Cette fois, Servette semblait ne plus avoir la force de revenir. Mais c'était sans compter sur l'expulsion de Nicky Beloko à la 89e (réclamation, deuxième jaune) et ce dernier centre de Lilian Njoh pour Miroslav Stevanovic dans les arrêts de jeu. Quel joueur!