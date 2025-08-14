Kastriot Imeri passe de Young Boys à Thoune

Kastriot Imeri change de club, mais pas de canton. L'ancien Servettien a été prêté par Young Boys à Thoune, néo-promu en Super League. Dans le même temps, il a prolongé son bail avec le club de la capitale d'un an, jusqu'à l'été 2027. Sauf que Thoune peut activer l'option d'achat et acquérir les droits de Kastriot Imeri.
À l'été 2022, le Genevois avait rejoint Young Boys après avoir brillé sous les couleurs grenat. En 76 matches officiels avec le club bernois, Kastriot Imeri a inscrit neuf buts et délivré huit passes décisives. Mais il ne s'est jamais vraiment imposé avec YB. Sa première saison a certes été solide, mais il a ensuite été handicapé par une sérieuse blessure. Lors de la saison écoulée, il a principalement dû se contenter d'un rôle de remplaçant.
Le milieu de terrain espère relancer sa carrière avec Thoune, où son temps de jeu devrait être plus conséquent. Le promu a remporté ses trois premiers matches cette saison en Super League.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
3
9
9
2
3
3
9
3
3
5
7
4
4
1
6
5
4
-1
5
6
3
0
4
6
3
0
4
8
3
-1
3
9
3
-3
3
10
3
-2
1
11
3
-5
1
12
3
-6
1