Kastriot Imeri passe de Young Boys à Thoune

L'ancien Servettien Kastriot Imeri rejoint le FC Thoune. Le néo-promu s'est attaché ses services sous la forme d'un prêt de la part de Young Boys, avec une option d'achat.

Kastriot Imeri va connaître un nouveau club en Super League. Photo: BENJAMIN SOLAND

Blick Sport et ATS

Kastriot Imeri change de club, mais pas de canton. L'ancien Servettien a été prêté par Young Boys à Thoune, néo-promu en Super League. Dans le même temps, il a prolongé son bail avec le club de la capitale d'un an, jusqu'à l'été 2027. Sauf que Thoune peut activer l'option d'achat et acquérir les droits de Kastriot Imeri.

À l'été 2022, le Genevois avait rejoint Young Boys après avoir brillé sous les couleurs grenat. En 76 matches officiels avec le club bernois, Kastriot Imeri a inscrit neuf buts et délivré huit passes décisives. Mais il ne s'est jamais vraiment imposé avec YB. Sa première saison a certes été solide, mais il a ensuite été handicapé par une sérieuse blessure. Lors de la saison écoulée, il a principalement dû se contenter d'un rôle de remplaçant.

Le milieu de terrain espère relancer sa carrière avec Thoune, où son temps de jeu devrait être plus conséquent. Le promu a remporté ses trois premiers matches cette saison en Super League.