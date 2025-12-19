«Ludovic Magnin est notre entraîneur et le restera»

Lucas Werder

Le directeur sportif du FC Bâle a envoyé un message clair à son entraîneur Ludovic Magnin ce vendredi: le Vaudois n'est pas sous pression.

«Ludovic Magnin est et reste notre entraîneur. Au sein de la commission sportive, nous n'avons jusqu'à présent jamais discuté de l'entraîneur en interne. Et nous ne le ferons pas non plus maintenant. Nous restons convaincus que Ludovic Magnin est l'entraîneur idéal pour le FC Bâle», a ainsi affirmé Daniel Stucki avec conviction face à la presse.

Un tacle à Fabio Celestini

«Il est arrivé seul dans un staff existant, qui avait fait beaucoup de choses correctement auparavant - mais avec un autre entraîneur. Nous voulions développer un peu plus notre football, notamment avec des entraînements individuels. Ludo le fait très, très bien. Il est également très bon en termes de communication, il stimule les joueurs. La saison dernière, cet aspect était réduit au minimum, voire inexistant. Il maîtrise également très bien la gestion de la charge de travail. Tactiquement aussi, il y a certaines choses qui nous plaisent beaucoup», enchaîne le directeur sportif du FC Bâle, avec un petit tacle indirect à Fabio Celestini au passage.

Pas assez de buts marqués

Mais tout n'est bien sûr pas parfait au FC Bâle. «Ces six mois ont été très mitigés. Mais en termes de points, nous sommes là où nous étions l'année dernière à la même époque, avec un match de moins. De plus, nous sommes premiers dans presque toutes les statistiques. Même si on a parfois l'impression que ça craque un peu, ce sont des marqueurs qui montrent que nous travaillons bien. Nous pouvons encore atteindre tous nos objectifs, à l'exception de la Champions League. C'est pourquoi je tire toujours un bilan positif, même si nous devons analyser certaines choses.»

Le nombre de buts marqués est un problème évident. «Nos attaquants ont marqué quatre buts, ce n'est pas assez pour être champion. Nous sommes trop faibles offensivement et devons faire quelque chose. Nous allons nous renforcer en hiver dans le secteur offensif», promet le directeur sportif.



