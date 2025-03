Miroslav Stevanovic transforme son penalty pour sceller l'issue de ce derby lémanique sans grande saveur. Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

Devant 10'147 spectateurs qui n’ont malheureusement pas suivi un grand derby, le Servette FC a forcé la décision sur un penalty de Miroslav Stevanovic à la 14e. Il avait été dicté pour une faute de main de Marvin Senaya qui n’avait pas échappé à la VAR sur une action presque anodine.

Après cette ouverture du score heureuse, les Grenat ont livré une performance très aboutie sur le plan défensif. Une fois de plus, Steve Rouiller a rayonné dans ses trente derniers mètres. Le Valaisan est bien le grand patron d’une équipe qui ne cesse désormais de gagner. Elle le fait toutefois sans convaincre sur le plan du jeu. Thomas Häberli est sans doute conscient que son équipe peut encore jouer beaucoup mieux au football qu’elle ne le fait depuis un mois.

Désormais à huit points du FC Bâle et du Servette FC, le Lausanne-Sport ne gagnera pas le titre. C’est une certitude après cette défaite. Le demi-finaliste de la Coupe de Suisse doit désormais limiter ses ambitions en championnat à une présence dans le top-6. L’immense talent d’Alvyn Sanches ne peut gommer le rendement insuffisant des attaquants. Ce derby a rappelé que Ludovic Magnin ne possède pas vraiment dans ses rangs un no 9 et des ailiers vraiment capables d’allumer la lumière lorsque les circonstances l'exigent.