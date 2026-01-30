Servette affronte Sion samedi à 18h à la Praille dans un derby du Rhône très attendu. 10'000 spectateurs sont espérés et Jocelyn Gourvennec prépare peut-être une surprise ou deux à Didier Tholot dans son alignement tactique, maintenant qu'il en a l'occasion.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Servette s'attend à atteindre la barre des 10'000 personnes, samedi dans le derby du Rhône face à Sion (18h), dans la foulée de son joli succès à Saint-Gall, acquis au terme d'une deuxième période de feu.

«On a eu une semaine un peu plus courte, vu qu'on a joué dimanche à l'autre bout de la Suisse et qu'on rejoue samedi, mais ce n'est pas un souci. On a passé une bonne semaine d'entraînement, on a bien travaillé. Maintenant, on le sait, on doit réussir à basculer de bonnes séances à la compétition», a indiqué Jocelyn Gourvennec ce vendredi au sortir de l'entraînement matinal.

Huit points de retard sur Sion au coup d'envoi

Le technicien breton garde un très bon souvenir de sa dernière confrontation face à Sion vu que son équipe, qu'il découvrait encore, était allée s'imposer à Tourbillon (2-0). Samuel Mraz avait marqué deux fois, mais, comme le buteur slovaque, le SFC n'avait pas su enchaîner et faire de cette belle victoire un acte fondateur. Les Grenat ont ensuite alterné le bon et le moins bon et n'ont jamais vraiment décollé.

Au point qu'ils accueillent les Valaisans ce samedi en comptant huit points de retard sur leur rival préféré, ce qui n'était pas exactement l'idée de départ. Dès lors, ce derby prend d'autant plus d'importance: en revenant à cinq points, le SFC ouvrirait tout le champ des possibles. En se retrouvant à onze, par contre, la locomotive valaisanne semblerait hors d'atteinte.

Puisque Servette se trouve toujours sous la barre, un endroit où l'a laissé Thomas Häberli avant son départ, chaque match est en effet quasiment celui de la dernière chance, en exagérant à peine, pour espérer recoller et atteindre le top 6. La chance des Grenat étant que plusieurs équipes patinent devant eux...

Enfin débuter une série

Les Genevois ne veulent cependant compter que sur eux-mêmes et espérent enfin réussir à enchaîner et à faire de la victoire chez les Brodeurs le début d'une série positive. «On a réussi à renverser la table à Saint-Gall, mais cela ne reste qu'un match», a ainsi tenu à rappeler Jocelyn Gourvennec, lequel connaît déjà bien le FC Sion et surtout son entraîneur Didier Tholot.

«On s'est affrontés comme joueurs et comme entraîneurs. On connaît notre adversaire et ils nous connaissent aussi très bien», sourit le Breton, lequel a désormais les armes pour surprendre tactiquement n'importe quelle équipe en Suisse. Servette peut en effet désormais jouer à trois défenseurs centraux comme à quatre défenseurs et dispose également de plusieurs solutions au milieu et en attaque. Le recrutement hivernal, dont la venue de Marco Burch en premier lieu, lui offre en effet plusieurs possibilités qu'il compte bien utiliser. «Dreierkette, Viererkette, on peut jouer comme on veut», a expliqué le Français en utilisant l'allemand pour définir ces deux systèmes tactiques.

Irréprochable sur le football suisse

«Je connais les termes utilisés en Suisse», a-t-il souri, lui qui n'a commis aucun impair à ce niveau depuis son arrivée, contrairement à plusieurs de ses compatriotes entraîneurs venus exercer en Romandie. L'exemple le plus frappant restant David Bettoni, lequel avait parlé des «Valois» alors qu'il était l'entraîneur du FC Sion... Alain Casanova, alors au Lausanne-Sport, avait lui aussi montré des lacunes dans sa connaissance du football suisse, alors que Jocelyn Gourvennec est irréprochable (et même très pointu) en toutes circonstances dans ce domaine.

Le «vrai Jérémy Guillemenot» est de retour

Au rayon des blessés, Servette est toujours privé de Dylan Bronn, Loun Sradnovic et de Jérémy Frick. Et les conditions hivernales ne font pas du bien aux organismes des joueurs aptes, assure l'entraîneur du SFC.

«On passe régulièrement du synthétique à l'herbe, et les terrains sont humides. On fait très attention à l'échauffement et à la récupération, mais les conditions climatiques ne sont pas idéales», assure Jocelyn Gourvennec, lequel peut compter sur le retour en forme (et en confiance) de son buteur Jérémy Guillemenot, auteur d'un match de très haut niveau à Saint-Gall.

«Jérémy sera titulaire samedi, je peux déjà vous le dire», a assuré l'entraîneur du SFC. Et l'avant-centre genevois entend bien continuer sur sa lancée très prolifique.