La vidéo de la fin de match sous haute tension à Zurich

Le derby zurichois s’est achevé dans la confusion devant le banc des Grasshoppers: provocations, mêlée générale, cartons en cascade… Même le président du FC Zurich, Ancillo Canepa, s’est retrouvé sur la pelouse, tibia en sang, sans que l’on sache vraiment pourquoi.

Blick Sport

La partie vient à peine de se terminer entre Zurich et GC (1-0 devant plus de 17'000 spectateurs au Letzigrund) qu’une rixe éclate devant le banc des remplaçants des Grasshoppers. Jahnoah Markelo célèbre son but de manière provocante juste sous le nez du banc zurichois. Livano Comenencia court dans sa direction L’entraîneur du FC Zurich, Dennis Hediger, tente de calmer les esprits mais se retrouve finalement entraîné dans la mêlée.

L’arbitre Urs Schnyder distribue une série de cartons. Côté FC Zurich: rouge direct pour Jahnoah Markelo, tandis que Livano Comenencia manquera également le prochain match après avoir écopé d’un second carton jaune, synonyme d’expulsion. Un joueur de GC reçoit aussi un avertissement. Et même le président du FC Zurich, Ancillo Canepa, se retrouve sur la pelouse… avec le tibia en sang.