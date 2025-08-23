Le FC Bâle est encore à la recherche de renforts pour sa défense. Désormais, un Genevois semble être entré dans le viseur du champion en titre.
Selon l’expert en transferts Sacha Tavolieri, le FC Bâle s’intéresse à Becir Omeragic, sept fois sélectionné en équipe nationale. Des discussions auraient déjà eu lieu et le défenseur central de 23 ans serait également ouvert à un transfert.
Un éventuel changement de club aurait de quoi faire parler: Becir Omeragic n’a joué en Super League que pour le FC Zurich, avec lequel il a remporté le titre en 2022. Il avait fait ses débuts sous les ordres de Ludovic Magnin, aujourd’hui entraîneur du FC Bâle.
À l’été 2023, Becir Omeragic avait rejoint Montpellier, en France. Il n’a toutefois pas pu empêcher la relégation du club en Ligue 2 cet été. Il y porte désormais le brassard de capitaine.
