Va-t-il rester? Va-t-il partir? Dans les faits, Zachary Athekame avait déjà presque signé au Mila AC. Mais le directeur sportif d'YB, Christoph Spycher, joue au poker avec le club rossonero.

Zachary Athekame est sur les tablettes du Milan AC. Mais rien n'est fait. Photo: Pius Koller

Alain Kunz et Tobias Wedermann

Le petit monde du football suisse s'était étonné du transfert de Zachary Athekame (20 ans) d'YB à l'AC Milan, mais le deal était quasiment bouclé. Les deux clubs allaient pouvoir trouver un arrangement assez vite, pensait-on encore en fin de semaine. Sauf que la demande d'YB n'était pas de dix millions, comme on l'avait supposé au début, mais de treize! Et Milan a d'abord proposé sept millions, avant de monter à huit. La différence était donc de plus de quatre millions!

Mais il y a eu du nouveau ce samedi. Milan devrait maintenant offrir un peu plus de dix millions. Mais le directeur sportif d'YB, Christoph Spycher, ne cède rien. Young Boys qualifie son arrière droit genevois de grand talent et joue au poker avec l'AC Milan. Quitte à tout perdre?