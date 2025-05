Le Lausanne-Sport a battu Young Boys 3-2 et idéalement lancé sa phase finale. Ludovic Magnin loue le mental de ses joueurs après la déception en Coupe et fixe le cap: remporter les quatre derniers matches et ramener l'Europe à la Tuilière.

Ludovic Magnin et le LS sont revenus à trois points d'YB et de Giorgio Contini. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Ludovic Magnin et le LS ont parfaitement entamé le «championship group», en battant YB (3-2) samedi soir à la Tuilière. Le programme restant: Lucerne à l'extérieur, Bâle et Lugano à la maison, Servette à la Praille. En attendant de voir ce que l'avenir proche réserve au LS, et si les Vaudois seront capables d'accrocher une place européenne, le technicien s'est confié à Blick après le succès face à Young Boys.

Coach, visiblement tes joueurs et toi avez très envie d'aller au Kazakhstan ou aux Îles Féroé cet été!

Je suis très fier des gars. Après la défaite à Bâle, on n'a pas passé un début de semaine très facile. Sincèrement, on a eu besoin de deux, trois ou même quatre jours pour laisser cette déception derrière nous. On savait qu'on avait une main sur la Coupe, un trophée que le LS attend depuis 30 ans... On n'est pas passés loin.

A partir de quand tes joueurs ont pu se concentrer sur ce match face à YB, alors?

Dès jeudi, je dirais. On a eu deux bons entraînements jeudi et vendredi. Et ce samedi, les gars ont fait preuve d'un caractère incroyable. On ne veut pas finir cette saison en roue libre, pas du tout! On a atteint l'objectif, le top 6, mais c'est une question de caractère aussi. On veut montrer que cette équipe est sympa et compétitive. On a marqué 50 points, c'est une saison incroyable. Mais on en veut plus. On veut aller encore plus haut.

Tu dis souvent qu'il y a une petite incertitude avant le coup d'envoi et que tu veux savoir comment ton équipe se sent dès les premiers ballons. Ce soir, tu as dû être rassuré: après 150 secondes, ton équipe avait déjà tiré trois fois au but!

Oui, j'ai senti tout de suite que l'équipe était là. Mais ça fait maintenant quelques matches que j'ai cette certitude. On était là d'entrée contre Lugano et à Bâle. Et aujourd'hui, même en ayant 120 minutes dans les jambes et une déception énorme à digérer, on arrive à renverser le match. Vers la 40e, j'ai dit à mes adjoints: on ne peut pas arriver à la pause en étant menés, pas après cette très bonne première période. Et on marque juste avant la pause et juste après.

Sur coup de pied arrêté à deux reprises en plus...

Alors qu'on n'a pas beaucoup marqué cette saison dans ce domaine, c'est juste.

Alors, maintenant, c'est quoi l'objectif?

Gagner les quatre derniers matches. On l'a toujours dit: jouons les 33 premiers matches et on fera les comptes à la fin. C'était limite, mais on a réussi. Alors là, je dis à tout le monde: jouons ces cinq matches et on fera les comptes à la fin.

Je sais qu'il y a un directeur sportif maintenant à Lausanne, mais je te pose la question directement: tes compositions d'équipe sont-elles influencées par la saison prochaine?

Comment ça?

Par rapport aux joueurs en fin de contrat, aux joueurs en prêt... En fin de saison, il y a toujours un peu de ces refléxions, non?

Non, pas du tout. Je pense à la saison prochaine, mais d'une autre manière. On réfléchit déjà, bien sûr. Mais ces réflexions n'influent en rien sur ces cinq derniers matches. C'est ce que j'explique aussi à cette équipe: elle a très bien fonctionné cette saison, elle a procuré des émotions à ceux qui la suivent. Et dans trois semaines, on ne jouera plus dans cette constellation-là. Il faut savourer ces moments. C'est le message. Mais il n'y a pas de passe-droit par rapport à ça. On veut gagner les matches, donc ce n'est pas important si tu as encore un mois de contrat ou cinq ans. La meilleure équipe sera sur le terrain, selon ma vision subjective, pour se donner le maximum de chances de gagner chaque match.