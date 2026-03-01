DE
Lausanne et Servette tremblent
GC bat Lugano et fait peur à tout le monde

Sensation au Letzigrund ! Malgré une supériorité numérique effective dès la 19e, le FC Lugano s’est incliné 1-0 devant les Grasshoppers. Les Luganais étaient pourtant invaincus depuis 12 matches.
Publié: 19:45 heures
Triste dimanche pour Antonios Papadopoulos et le FC Lugano.
Photo: URS FLUEELER
C’est Luke Plange qui a inscrit à la 12e l’unique but de la rencontre. Avec l’aide de Michael Frey, l’Anglais est passé en force pour offrir aux Grasshoppers un succès qui leur permet de revenir à respectivement 5 et 6 points du Servette FC et du Lausanne-Sport... Quant aux Luganais, ils se retrouvent à... 18 points du leader Thoune.

YB bat facilement Zurich

Au Wankdorf, les Young Boys ont battu 3-0 le FC Zurich pour se donner de l’air dans la lutte pour une place dans le top 6. Sixièmes, les Bernois possèdent désormais un matelas de 6 points sur le FC Lucerne.

L’expulsion du capitaine Lindrit Kamberi à la 22e a grandement facilité la tâche des Young Boys. Après avoir longtemps séché devant le brio du gardien Silas Huber, ils ont marqué par Sandro Lauper (64e) et par le remplaçant Chris Bedia (71e et 86e)

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
27
33
64
2
FC St-Gall
FC St-Gall
27
20
50
3
FC Lugano
FC Lugano
27
11
46
4
FC Bâle
FC Bâle
27
6
43
5
FC Sion
FC Sion
27
9
41
6
Young Boys
Young Boys
27
3
39
7
FC Lucerne
FC Lucerne
27
2
33
8
FC Zurich
FC Zurich
27
-14
31
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
27
-4
30
10
Servette FC
Servette FC
27
-7
29
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
27
-12
24
12
FC Winterthour
FC Winterthour
27
-47
14
Tour final
Tour de relégation
