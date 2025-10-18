Nicky Beloko: un été de décisions, un automne de renaissance

Parti de Lucerne pour tenter l’aventure aux États-Unis, Nicky Beloko n’aura passé qu’un mois à Austin avant de rentrer en Suisse. Désormais au LS, le milieu de 25 ans revient sur son été mouvementé, les raisons de son retour et ses ambitions toujours intactes.

1/5 Nicky Beloko joue désormais pour le Lausanne-Sport. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Carlo Emanuele Frezza

Il y a quelques mois à peine, Nicky Beloko (25 ans) quittait Lucerne, libre de tout contrat, pour partir à l’aventure aux États-Unis, à Austin. Mais il n'a pas joué en Major League Soccer (MLS), lui qui est déjà de retour en Suisse! Fin août, à peine un mois après son transfert, il s’est en effet engagé avec le Lausanne-Sport. Dimanche, il reviendra pour la première fois à la Swissporarena de Lucerne en tant qu’adversaire.

Reste à savoir ce qui s’est passé cet été aux États-Unis. Nickey Beloko explique ce revirement à Blick:

«Je me suis d’abord rendu seul à Austin, sans mon amie, et je me suis senti très bien dès le début. Le pays et la vie là-bas m’ont beaucoup plu, tout comme le Texas. Mais les choses se sont gâtées par la suite. La santé de mon amie n’était pas au beau fixe. Et j’ai décidé de partir.» Il ne veut pas en dire plus à ce sujet. Sa compagne, qui est enceinte, va mieux depuis. Le couple attend leur enfant pour début novembre.

Des débuts réussis à Lausanne

Nicky Beloko raconte qu’il n’a pas fallu longtemps pour que le directeur sportif du Lausanne-Sport, Stéphane Henchoz, frappe à sa porte — et à celle de son conseiller.

«En fait, Lausanne voulait déjà m’engager avant que je ne parte aux États-Unis», révèle-t-il. Tout s’est donc enchaîné assez rapidement, et il a signé un contrat jusqu’en 2028.

En raison d’une blessure musculaire, Nicky Beloko n’a pas encore eu l’occasion de jouer beaucoup avec Lausanne. Ce n’est qu’au début du mois d’octobre qu’il a fêté ses débuts en Conference League contre Breidablik. Trois jours plus tard, il a été titularisé pour la première fois lors de la retentissante victoire 5-0 contre YB.

«L’équipe a beaucoup de qualité. Et petit à petit, tout l’effectif est à disposition. Notre objectif doit être de nous classer dans le top six», précise-t-il. L’un de ses concurrents directs dans la course au Championship Group sera son ancien club, et prochain adversaire, le FC Lucerne.

«Pendant trois ans, ce club a été ma maison. La ville et les supporters occupent une place particulière dans mon cœur. Je n’oublierai jamais la façon dont ils ont crié mon nom dans le kop», se souvient-il.

Nicky Beloko a toujours de grands rêves

Il n’est plus en contact avec personne dans le vestiaire lucernois. C’est aussi pour cette raison, dit-il, que rien ne changera dans son approche des matches. «À chaque rencontre, je veux me donner à fond, peu importe le nom de l’adversaire.»

Il se réjouira toutefois de revoir l’entraîneur Mario Frick. Le technicien liechtensteinois l'avait parfois qualifié «d'irremplaçable», notamment pour sa force physique et sa capacité à s'imposer dans les duels.

«Il m’a beaucoup aidé et encouragé. C’est pourquoi il restera pour moi à jamais une personne spéciale, envers laquelle je suis particulièrement reconnaissant», déclare Nickey Beloko. Mais désormais, le milieu de terrain, réputé pour sa puissance, est entraîné par Peter Zeidler.

«Nous verrons bien combien de temps», sourit-il. Car le binational suisse et camerounais n’a pas perdu de vue ses ambitions: «Un jour, je veux jouer dans un championnat du top 5.»