Le FC Sion se déplace à Lugano en confiance totale ce mercredi. Les Valaisans regardent désormais tous leurs adversaires dans les yeux, ce qui facilite grandement le travail de préparation de leur entraîneur Didier Tholot.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La grande question de ce début d'année était de savoir comment le FC Sion allait rebondir après sa mortifiante élimination en Coupe face à Grasshopper. La réponse est: plutôt bien, merci.

Après avoir concédé un petit nul au FC Lucerne (0-0) pour se rassurer défensivement, les Valaisans ont battu Bâle et YB à Tourbillon à la régulière et sont allés chercher un point à Servette. Ils ont juste perdu à Thoune, comme tout le monde, avec des faits de match particuliers. La place dans le top 6, si elle n'est pas encore assurée après 33 journées, est consolidée et cette journée de milieu de semaine peut permettre au FC Sion de faire un grand pas en avant puisque ses quatre poursuivants immédiats s'affrontent (YB-Lucerne, Zurich-LS). En cas de victoire à Lugano, ce qui n'est pas acquis du tout bien sûr, Didier Tholot et ses joueurs pourraient déjà avoir atteint à 99% leur grand objectif de la saison. «On a la sérénité pour faire des résultats. Et si on les fait, ceux de derrière ne vont pas nous rattraper», constate le coach.

Lugano aura les crocs ce mercredi

La priorité à court terme est de ramener quelque chose du Tessin, ce qui n'a rien d'une évidence face à une équipe qui vient de perdre face à GC en jouant à 11 contre 10 la majorité du match et aura donc sans doute les crocs. «Lugano est une équipe très solide, sans doute l'une des meilleures défensivement du championnat. Et devant, ils sont capables de faire mal, sans être un rouleau compresseur. Ils fonctionnent plutôt par coups. Il faudra être très attentifs car avec eux, chaque attaque peut être décisive», analyse Didier Tholot, lequel a changé de discours dans la préparation de ses matches au fil de la saison.

Le FC Sion peut désormais aborder ses rencontres face à Bâle et YB en regardant ces équipes dans les yeux, ce qui n'était pas le cas ces dernières années. Et même lors des premiers passages de Didier Tholot à Tourbillon, son équipe pouvait battre les cadors sur un coup, comme par exemple lors de la mythique finale de Coupe de 2015 au Parc Saint-Jacques, mais ne pouvait pas rivaliser sur la durée. Ni même les battre en championnat à la régulière, d'ailleurs. Tout le contraire de cette année.

Le discours change durant la semaine

«Le fait de pouvoir regarder ces équipes droit dans les yeux change beaucoup de choses dans la confiance des joueurs, mais aussi dans ce qu'on met en place. Désormais, en préparant les rencontres, on se demande comment on peut mettre ces équipes en difficulté, plutôt que de réfléchir uniquement sur comment on peut les contrer. Durant la semaine, tu peux tenir un discours plus positif et au final même plus réaliste», explique l'entraîneur du FC Sion, lequel est en passe de réussir tous ses objectifs annuels: promotion, maintien et top 6.

Sion progresse, mais Sion n'est pas encore parfait bien sûr. «Mais prenons nos deux derniers matches à Servette. Le premier, on égalise à 3-3, c'est un miracle de prendre un point. Samedi, ils s'en sortent bien avec le 0-0, et on leur pose pas mal de problèmes dans le jeu, alors que Servette est une équipe très joueuse. Où on voit qu'on n'est pas encore une grande équipe, c'est qu'on a trois ou quatre occasions pour l'emporter et on ne le fait pas», enchaîne l'ancien buteur des Girondins.

«Il ne fallait pas banaliser notre remontée»

Et là évidemment, se pose la question de la comparaison avec le FC Thoune. Pour rappel, le FC Sion est monté avant les Bernois, voilà deux saisons. Et ceux-ci sont en train de s'envoler vers le titre de champion... «D'une, ça montre avec le recul qu'il ne fallait pas banaliser notre remontée. Peu de clubs ont été promus tout de suite après la relégation. Et Thoune, on ne les a pas découvert cette année. En 2024, on finit devant eux, mais on ne les bat pas de toute la saison, en quatre matches.»

Comme le FC Sion, le FC Thoune est resté très stable, faisant confiance à son entraîneur Mauro Lustrinelli sur la durée. Le recrutement est majoritairement suisse, peu coûteux, et cette stratégie paie. Le FC Sion n'a jamais été aussi fort depuis dix ans, et avec l'équipe qui lui coûte largement le moins cher...

«C'est beau, parce que cela prouve qu'un travail cohérent, avec une ambition réaliste, peut donner quelque chose. Le travail paie, mais pas forcément dans l'instantané, parfois c'est sur le long terme. Et c'est ce que prouve Mauro Lustrinelli avec son équipe. En ce qui nous concerne, j'espère surtout que ça ne va pas s'arrêter là pour cette saison, on en veut encore plus. Je crois vraiment en ce groupe, on grappille semaine après semaine. On est une des équipes qui perd le moins, cela veut dire quelque chose», assure Didier Tholot.

Six joueurs concernés par le ramadan

Sion se déplace au Tessin privé de ses deux blessés «habituels» Donat Rrudhani et Altin Shala, tandis que la présence d'Ali Kabacalman est incertaine. Décision a été prise de rentrer immédiatement de Lugano après le match et de ne pas passer la nuit sur place, contrairement à ce qui était fait quelques fois lors des derniers déplacements.

«On va rentrer très tard jeudi matin et on enchaîne samedi contre Winterthour. Mais c'est mieux comme ça, y compris pour les joueurs faisant le ramadan», explique Didier Tholot. En arrivant à Valais vers 4h ou 5h du matin, ils n'auront ainsi pas à se relever pour manger. L'entraînement sera lui décalé à l'après-midi dans cette logique de gestion de groupe, puisque Sion compte six joueurs concernés par le jeûne.

«Ça va dans les deux sens. Les six ont accepté à l'unanimité de faire quelques efforts pour aménager leur ramadan», enchaîne le coach. Avec des matches débutant à 20h30 et un ramadan à la fin de l'hiver, la tâche est moins compliquée pour des sportifs d'élite que de jouer en plein après-midi sous une chaleur parfois étouffante.