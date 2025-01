Aliou Baldé est prêt à reporter le maillot du Lausanne-Sport. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Cette fois, c'est bon! Ludovic Magnin n'a pas eu besoin de se rendre en personne dans les bureaux de l'administration vaudoise pour aller chercher le permis de travail d'Aliou Baldé, comme il l'avait suggéré avec humour après le 0-0 face à Lucerne dimanche dernier. Devant l'inefficacité de sa ligne offensive, l'entraîneur du LS aurait aimé faire entrer son ailier guinéen pour les quinze ou vingt dernières minutes, afin de dynamiter la solide défense lucernoise, mais celui-ci n'avait pas encore reçu l'indispensable document vendredi soir, à la fermeture des bureaux, et avait donc dû rester en tribunes le dimanche. Ludovic Magnin l'avait alors regretté, avec sa franchise et sa gouaille habituelles, à chaud juste après la rencontre.

La demande a été traitée en urgence, assure l'Etat de Vaud

Ces propos n'ont d'ailleurs pas manqué de faire réagir du côté de l'administration vaudoise, pour le moins contrariée à la lecture de l’article. Surtout que cette demande a été traitée en urgence, assure la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), par l'intermédiaire de sa responsable de la communication.

«Pour rester dans le vocabulaire, sportif, je peux vous assurer qu'on a donné du rythme! Le préavis positif de la DGEM concernant ce permis a été transmis au LS avant le match, précisément le jeudi 16 janvier, soit deux jours seulement après le dépôt de la demande par le club», est-il ainsi précisé par la porte-parole.

Vaud, puis la Confédération

Si le Lausanne-Sport n'a pas reçu le permis aussitôt et qu'Aliou Baldé n'a pas pu jouer contre Lucerne, c'est parce que le dossier a été transmis, selon la procédure habituelle, à l’autorité fédérale, le secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Le SEM a ensuite envoyé sa décision officielle à l’employeur et a transmis en parallèle le dossier à l’autorité cantonale de police des étrangers (SPOP) qui a alors pu délivrer le titre de séjour. «Il n'y a eu aucun délai, bien au contraire», affirme la DGEM, qui regrette les propos de l'entraîneur du Lausanne-Sport et le discrédit jeté sur elle.

Le LS calme le jeu

Du côté du Lausanne-Sport, on souhaite désormais calmer le jeu. «Nos rapports avec l'administration vaudoise sont excellents et ils vont le demeurer. Nous sommes conscients que chacun a fait le maximum dans son domaine de compétences. Bien sûr que nous aurions aimé compter sur Aliou pour ce match, mais il sera là ce week-end et cette histoire est derrière nous», assure Vincent Steinmann, vice-président du LS.

Voilà donc Aliou Baldé autorisé à travailler, dûment enregistré auprès de la ligue et pleinement opérationnel pour exercer son métier et revêtir le maillot du LS, dès ce dimanche à 14h15 au Kybunpark. Quant à savoir si l'ailier sera aligné au coup d'envoi, en cours de match ou pas du tout, la réponse est dans les mains de Ludovic Magnin et de personne d'autre, cette fois.