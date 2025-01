Qui a brillé et qui a déçu lors de la 20e journée de Super League? Blick vous présente sa Top Team et sa Flop Team. Comme le week-end dernier, les Romands se trouvent du mauvais côté de la barrière.

La Top Team et la Flop Team

1/8 Bien qu'une fois de plus, YB ne parvienne pas à gagner, le gardien Marvin Keller fait partie de la Top Team. Photo: keystone-sda.ch

La rédaction football de Blick

Qui a brillé? Qui a déçu? Les Romands sont plutôt dans la deuxième catégorie ce week-end encore...

La Top Team de la 20e journée

Marvin Keller (YB): Il a arrêté un penalty contre GC - comme durant la semaine au Celtic Park. Il n'a pas encaissé de but lors de son deuxième match en tant que numéro un bernois.

Ayumu Seko (GC): Un coup de tête de Silvère Ganvoula, une finition de Jaouen Hadjam: voilà tout ce que GC a concédé comme occasions contre YB. Notamment grâce à une défense centrale solide, articulée autour du Japonais.

Stefan Knezevic (Lucerne): Il a dirigé la défense du FC Lucerne comme un leader doit le faire. Et en plus, il obtient le troisième penalty du match.

Christian Marques (Yverdon): Le défenseur central a facilement dompté le taureau servettien Enzo Crivelli. C'est aussi grâce à lui qu'Yverdon a pu prendre un point contre les Grenat.

Dominik Schmid (Bâle): Il a marqué le but de l'égalisation juste avant la pause et s'est encre une fois montré décisif en deuxième période. Pas étonnant que son entraîneur Fabio Celestini voie en l'arrière droit de son équipe un candidat à l'équipe nationale.

Xherdan Shaqiri (Bâle): 16e match en Super League, 16e but ou assist! Il est en outre directement impliqué dans deux autres buts du FC Bâle.

Lukas Görtler (Saint-Gall): Il a pris deux cachets contre la douleur et est resté presque 60 minutes sur le terrain. Un vrai leader, qui a égalisé à 1-1 et a reçu une standing ovation en quittant le terrain

Christian Witzig (Saint-Gall): Son but pour le 2-2 est un chef d'oeuvre. D'abord, il laisse son adversaire sur place, puis il prend de la vitesse et envoie le ballon au fond avec son pied gauche, pourtant le plus faible des deux. Fort.

Yanis Cimignani (Lugano): Il entre après la pause et renverse complètement le match. Il marque ses deux premiers buts de la saison et s'il n'y avait pas eu la barre transversale, il aurait même réalisé un hat-trick. Dans les arrêts de jeu, il est à l'origine du but de la victoire.

Antoine Baroan (Winterthour): Il réalise son premier doublé en Suisse. Ce n'est certainement pas à cause du Français que Winterthour n'a pas réussi à obtenir un point contre Lugano.

Adrian Grbic (Lucerne): La résurrection de l'Autrichien. Il marque deux buts depuis le point de penalty. Et se montre très actif par ailleurs.

Top et flop de la 20e journée de Super League Photo: Dunja Moustopoulos

La Flop Team de la 20e journée

Karlo Letica (Lausanne): Il se bat d'abord contre le méchant soleil de l'après-midi au Kybunpark, puis il n'est plus que l'ombre de lui-même. N'importe quel gardien amateur aurait arrêté le but du 3-2 avec une main attachée dans le dos.

Raoul Giger (Lausanne): Il a reçu un carton jaune très tôt et a de la chance de ne pas être expulsé dès la première mi-temps. De plus, seules 69% de ses passes sont arrivées à destination. Faible.

Daniel Denoon (Zurich): Pour le jeune défenseur central, c'est un dimanche d'horreur à Lucerne. Il provoque le deuxième penalty du match et reçoit ensuite un rouge pour son troisième match de Super League.

Tobias Schättin (Winterthour): Se trouve dans les choux lors de deux buts encaissés. Mais cela vaut aussi pour plusieurs de ses coéquipiers.

Nias Hefti (Sion): Se couche involontairement au sol avant le troisième but. Ne peut à aucun moment suivre le rythme des deux avions de chasse du FC Bâle, Anton Kade et Bénié Traoré.

Cheveyo Tsawa (Zurich): Complètement dépassé au milieu de terrain et jamais vraiment dans le match. Il provoque également un penalty.

Jan Kronig (Sion): S'est complètement perdu dans l'entrejeu valaisan. Il a touché 42 fois le ballon au total, soit dix de moins que le gardien Timothy Fayulu.

Alexis Antunes (Servette): L'entraîneur Thomas Häberli l'a fait évoluer comme milieu défensif, ce qui n'était certainement pas la meilleure idée. Complètement invisible.

Filip Ugrinic (YB): Pour les attaquants, c'est difficile quand il n'y a pas de bons ballons qui arrivent du milieu de terrain. Filip Ugrinic symbolise donc l'échec de la ligne offensive d'YB. De toute façon, le moteur du milieu de terrain lucernois ne décolle pas vraiment en 2025.

Shkelqim Vladi (Lugano): Il arrive à se mettre dans les meilleures positions. Mais est ensuite toujours trop gentil. Si Lugano veut devenir champion, il doit rapidement se transformer en monstre devant le but.

Adama Bojang (GC): Peut-on tirer un pire penalty? Pas vraiment. L'attaquant de GC veut tromper Marvin Keller en le fixant le plus longtemps possible. Mais le gardien d'YB fait ce qu'il fait toujours: rien! Il ne bouge pas. Adama Bojang n'a pas de plan B. Son «tir» se transforme donc en passe.

Top et flop de la 20e journée de Super League Photo: Dunja Moustopoulos