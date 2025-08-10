Un Renato Steffen en colère est-il le meilleur Renato Steffen? L'entraîneur de Lugano Mattia Croci-Torti a éludé cette question après la victoire contre Bâle. Mais la star du club tessinois était très fâchée face aux médias.

1/6 Renato Steffen était très énervé après la victoire de Lugano contre Bâle. Photo: Daniela Frutiger/Freshfocus

Lucas Werder

Renato Steffen n’a pas envie de parler. C’est ce qu’il lance aux journalistes qui l’attendent, en regagnant les vestiaires du Cornaredo après la victoire 3-1 contre Bâle ce dimanche: «De toute façon, vous écrivez ce que vous voulez.»

Une réaction sèche, dans un contexte déjà tendu. La semaine précédente, une altercation avec l’entraîneur Mattia Croci-Torti l’avait envoyé en tribunes lors de la débâcle 0-5 contre Celje. Mais ce dimanche, le milieu argovien a tout de même accepté de s’exprimer sur Blue Sport: «Ce n’est pas facile. Quand il s’agit de Renato Steffen, le joueur, c’est une chose. Mais quand mon entourage est impliqué, c’en est une autre.»

Il explique que de bonnes discussions ont eu lieu dans le vestiaire: «Nous avons pu mettre sur la table ce qui nous dérangeait. Pour moi, il est important de clarifier les choses, car c’est mon nom qui est traîné dans la boue. Je suis heureux d’avoir pu répondre sur le terrain aujourd’hui.»

Réponse il y a eue: face à son ancien club, Renato Steffen a inscrit le 2-0 sur coup franc, offrant à Lugano sa première victoire de la saison après quatre défaites consécutives en match officiel, et permettant à son coach contesté de souffler.

Le directeur sportif Sebastian Pelzer avait certes assuré, avant la rencontre, que Mattia Croci-Torti resterait en place. Mais l’entraîneur tessinois sait à quel point ce succès lui est précieux: «Il est normal qu’un coach soit remis en question quand les résultats ne suivent pas. Dans ces moments-là, il faut rester calme et ne pas avoir peur.»

Sous une chaleur étouffante (34°C au Cornaredo), Mattia Croci-Torti a vu son équipe dominer d’entrée, ouvrir le score sur un penalty d'Anto Grgic, puis doubler la mise à la demi-heure par Antonios Papadopoulos, servi par un Renato Steffen en grande forme — sans doute auteur de son meilleur match de la saison.

La question se pose: un Rento Steffen en colère est-il un meilleur Renato Steffen? «Il n’était pas en colère contre moi», répond Mattia Croci-Torti, qui en profite pour expliquer son absence en Conference League: «Quand Renato s’entraîne toute une semaine, c’est qu’il est à 100%. Le problème, c’est que nous jouons tous les trois jours à cause des qualifications européennes, et toujours à l’extérieur puisqu’à Thoune, ce n’est pas vraiment chez nous. Il n’a alors presque pas de temps pour récupérer.»

Un souci qui semble aussi avoir touché Bâle. Quatre jours après leur victoire convaincante contre YB (4-1), les Rhénans ont livré une première mi-temps très décevante. Mieux après la pause, ils ont réduit l’écart grâce au joker Albian Ajeti, avant de céder en toute fin de match sur une action de Georgios Koutsias.