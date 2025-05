A Sion, une victoire pour Didier Tholot et ses idées

Comme un symbole, Dejan Sorgic et Théo Berdayes ont été tous deux décisifs dans la victoire du FC Sion face à Zurich (2-1) ce dimanche. Deux joueurs qui ne sont pas des stars, mais ont de belles valeurs de travail et d'humilité. A l'image de leur entraîneur.

Il manque encore sans doute trois ou quatre points à Didier Tholot et au FC Sion pour être assurés du maintien. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Beaucoup de gens pensaient qu'il fallait tout changer. Mais on est restés tranquilles. On prend trois points aujourd'hui.» En trois phrases, Didier Tholot a résumé beaucoup de choses, même assez profondes, ce dimanche. Le message était autant adressé à certains supporters du FC Sion qu'à son président, lesquels ont été tentés de tout bazarder, en ayant sans doute trop peu de mémoire.

Il faut se rappeler d'où vient ce FC Sion et dans quel état il se trouvait lorsque Didier Tholot l'a récupéré: une équipe reléguée, des stars surpayées et fainéantes, un vestiaire détruit, un état d'esprit déplorable. Le technicien a reconstruit sur ses ruines fumantes et est remonté d'entrée en Super League avec une équipe sans stars, et bon marché, créant lui-même les conditions du succès. Il a fait courir ses joueurs et les a fait adhérer à un projet commun.

Douze mois plus tard, son équipe est dans les temps dans la course au maintien, le seul objectif raisonnable, mais la tentation était là: tout chambouler et le remettre lui en question, autant que ses choix.

Dejan Sorgic et Théo Berdayes, travailleurs et décisifs

Ainsi, il y a quelque chose de réjouissant de constater que, ce dimanche face à Zurich, la lumière est venue de deux joueurs qui correspondent parfaitement à la philosophie de Didier Tholot: Dejan Sorgic et Théo Berdayes. Le premier a ouvert la marque sur un service du second, qui a inscrit lui-même le 2-0. Deux joueurs qui ne sont pas des stars, pas des cadors de Super League, mais des joueurs de devoir, qui mouillent le maillot et ne trichent pas. Des joueurs parfaits pour le plan de jeu de Didier Tholot.

«Tu as besoin de ces joueurs-là dans un groupe. Une équipe, c'est un équilibre. Ces joueurs-là sont peut-être moins en vue que d'autres, moins clinquants, mais ils t'apportent une assise plus importante. Ils te permettent de faire des résultats», appuie l'entraîneur du FC Sion, qui n'hésite pas à faire un parallèle avec le Paris Saint-Germain. «Paris, cette année, a des mecs qui défendent tous ensemble. Ça ressemble à une vraie équipe.» Luis Enrique l'avait assuré: le PSG serait meilleur sans Kylian Mbappé. Et Sion n'est jamais aussi fort que quand il ressemble à une vraie équipe.

Le sport collectif est ainsi fait

Ainsi, ce dimanche, comme toujours, Dejan Sorgic s'est énormément battu, a coupé quantité de relances zurichoises. Et Théo Berdayes a beaucoup défendu sur son côté. Le fait que les deux buts viennent de ces deux joueurs-là rend le succès valaisan encore plus savoureux et vient valider, encore une fois, la philosophie de Didier Tholot.

«Le sport collectif est fait de complémentarités. Je suis content pour ces joueurs qu'ils aient été récompensés de leurs efforts. Deki, il est là, il n'a rien lâché», explique Didier Tholot, en faisant référence aux passages répétés sur le banc de Dejan Sorgic. Souvent, le technicien avait décidé de se priver des services de son avant-centre pour jouer sans véritable pointe. Mais il n'a pas pour autant mis son attaquant à la cave, fidèle à un management humain. Sans concessions, mais droit.

«J'ai aimé l'état d'esprit de mon équipe»

«Dans notre période creuse, on a essayé de ne perdre personne. Ça paie aujourd'hui», enchaîne Didier Tholot, lequel reconnaît sans peine que ce succès face à Zurich était important. «Important, essentiel, nécessaire... On peut mettre le mot qu'on veut. Il fallait gagner. J'ai aimé l'état d'esprit de mon équipe. Elle a respecté le plan tactique qu'on s'était fixé, à savoir attendre cette équipe de Zurich pour la prendre dans le dos. Mes joueurs l'ont bien fait. J'ai aimé le caractère de mon équipe ce soir. Ce n'est pas facile de se relever dans ces moments-là, quand on est moins bien. Ce soir, le groupe a fait face.»

Et lui a donné raison sur toute la ligne: quand chacun court pour l'autre, Sion n'a rien à craindre de personne dans ce championnat. La continuité paie, la stabilité aussi.