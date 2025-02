Mohcine Bouriga inscrit le 1-0 ici-même à la 18e. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Non, le FC Sion n'est pas en crise! Comme au premier tour, après une série sans victoire, Didier Tholot a su trouver les leviers pour permettre à son équipe de retrouver le chemin du succès, en battant le FC Zurich (2-1) ce samedi à Tourbillon dans un stade bien garni. Le FCZ avait amené avec lui 2000 fans, un chiffre exceptionnel, et le FC Sion, de son côté, avait offert 3500 billets ce qui a permis de faire grimper l'affluence annoncée par le speaker à 13'200 spectatrices et spectateurs. Même s'il a fait froid, l'ambiance a été chaude et Sion, au final, est reparti avec sa première victoire de l'année, essentielle pour ne pas sombrer dans la psychose et faire s'activer de peu réjouissants leviers présidentiels.

Mohcine Bouriga saisit sa chance

Didier Tholot, mécontent des dernières prestations de son équipe et conscient qu'il jouait gros personnellement, a pris plusieurs décisions fortes ce samedi, dont celle de laisser sur le banc au coup d'envoi Ilyas Chouaref et Federico Barba, remplacés poste pour poste par Mohcine Bouriga et Gora Diouf. Le coach valaisan, en spécialiste du poste, a bien choisi son avant-centre puisque le Marocain, jamais encore titularisé jusque-là, a ouvert le score à la 18e sur un service en or de Benjamin Kololli, très inspiré sur ce coup-là. Puisque tout va très vite en Valais, il serait tentant de se dire que le FC Sion s'est trouvé un nouvel avant-centre, mais la réalité est surtout que Mohcine Bouriga, s'il a très bien joué le coup pour marquer son premier but en Suisse, n'a pas donné ce samedi toutes les garanties exigées pour pouvoir enchaîner. Il n'empêche: une titularisation, un but, voilà une statistique qui justifie de l'avoir vu à l'oeuvre et donne raison à sn entraîneur.

L'assist merveilleux de Steven Zuber

Le FC Zurich a immédiatement réagi à cette ouverture du score, Steven Zuber se disant qu'il ne pouvait pas rester inactif après avoir vu la très belle passe décisive de Benjamin Kololli. Le milieu offensif du FCZ a alors réussi un geste absolument merveilleux, une petite «roulette-talonnade» en pleine course pour servir Juan José Perea, lequel peut rater beaucoup de choses, mais tout de même pas un but aussi vide. 1-1 à la 21e!

Le match était alors très équilibré, comme depuis le début, mais Sion a pris l'avantage à la 39e grâce à son meneur de jeu russe Anton Miranchuk. L'artiste venu du Lokomotiv Moscou s'est trouvé au bon endroit après un renvoi de Yanick Brecher consécutif à un coup de tête de Théo Berdayes. 2-1 pour Sion, score à la pause.

Sion a bien défendu en deuxième période

Sion, pas en confiance et qui avait besoin de points plus que de prix de beauté, a attaqué la deuxième période de manière plus concentrée que flamboyante face à ce FC Zurich bien timide en ce samedi soir, très loin de sa dernière visite ici-même (une très belle victoire 2-0 le 30 octobre). En attendant le bon moment, Didier Tholot décidait de faire sortir les deux buteurs du jour, Anton Miranchuk et Mohcine Bouriga, pour les remplacer à la 70e par Ilyas Chouaref et Dejan Sorgic. Sion était donc bien décidé à ne pas reculer et à ne rien laisser à ce FC Zurich si emprunté sur le plan offensif.

Timothy Fayulu a la tête dure

Les Valaisans ont cependant eu une grosse frayeur, plus précisément leur gardien Timothy Fayulu, lequel est resté plusieurs minutes au sol à la suite d'un choc à la tête avec la chaussure de Gora Diouf. Le portier du FC Sion s'est cependant relevé et, très costaud, a décidé de finir le match alors que Heinz Lindner avait déjà commencé à s'échauffer. Ovationné par le Gradin Nord, l'international congolais a tenu sa place jusqu'à la fin, très courageusement, et en réussissant qui plus est deux arrêts décisifs. Ses coéquipiers ont fait preuve du même état d'esprit et se sont eux aussi montrés costauds pour défendre leur victoire jusqu'à la fin. Un succès qui fait du bien pour ce qui était incontestablement l'un des tournants de la saison.

Prochaine étape pour les Valaisans, un déplacement compliqué à Lucerne dimanche prochain. Coup d'envoi à 14h15 à la Swisssporarena où, là aussi, il faudra être solide défensivement.