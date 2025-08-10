DE
La double peine pour le Valaisan!
Edimilson Fernandes amendé par son propre club

Expulsé pour avoir levé la main sur un joueur du FC Bâle, Edimilson Fernandes a écopé de trois matches de suspension de la part de la ligue. Mais aussi d'une grosse amende infligée par son club en punition.
Blick Sport

Pour la première fois de sa carrière professionnelle, Edimilson Fernandes a été expulsé mercredi lors du choc à Bâle. La manière dont le Valaisan a quitté le terrain a suscité la colère de l’entraîneur Giorgio Contini comme du capitaine Loris Benito. Même si Dominik Schmid en a rajouté, «Edi» n'aurait pas dû lever la main sur lui.

Âgé de 29 ans, le milieu de terrain originaire de Fully s’est depuis excusé auprès de ses coéquipiers pour son geste d’humeur. Le club lui a infligé une lourde amende, et la Ligue l’a suspendu pour trois matches, dont la réception du FC Sion dimanche.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC St-Gall
FC St-Gall
3
9
9
2
FC Thoune
FC Thoune
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
2
5
6
4
FC Bâle
FC Bâle
3
3
6
5
FC Lucerne
FC Lucerne
3
0
4
6
Young Boys
Young Boys
3
-1
4
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
2
0
3
8
FC Zurich
FC Zurich
2
-1
1
9
FC Winterthour
FC Winterthour
3
-6
1
10
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
2
-2
0
11
Servette FC
Servette FC
2
-5
0
12
FC Lugano
FC Lugano
2
-5
0
Tour final
Tour de relégation
