Edimilson Fernandes amendé par son propre club

Expulsé pour avoir levé la main sur un joueur du FC Bâle, Edimilson Fernandes a écopé de trois matches de suspension de la part de la ligue. Mais aussi d'une grosse amende infligée par son club en punition.

La double peine pour Edimilson Fernandes! Photo: Pius Koller

Blick Sport

Pour la première fois de sa carrière professionnelle, Edimilson Fernandes a été expulsé mercredi lors du choc à Bâle. La manière dont le Valaisan a quitté le terrain a suscité la colère de l’entraîneur Giorgio Contini comme du capitaine Loris Benito. Même si Dominik Schmid en a rajouté, «Edi» n'aurait pas dû lever la main sur lui.

Âgé de 29 ans, le milieu de terrain originaire de Fully s’est depuis excusé auprès de ses coéquipiers pour son geste d’humeur. Le club lui a infligé une lourde amende, et la Ligue l’a suspendu pour trois matches, dont la réception du FC Sion dimanche.