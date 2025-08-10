Edimilson Fernandes amendé par son propre club

La double peine pour Edimilson Fernandes!
Photo: Pius Koller
Blick Sport
Pour la première fois de sa carrière professionnelle, Edimilson Fernandes a été expulsé mercredi lors du choc à Bâle. La manière dont le Valaisan a quitté le terrain a suscité la colère de l’entraîneur Giorgio Contini comme du capitaine Loris Benito. Même si Dominik Schmid en a rajouté, «Edi» n'aurait pas dû lever la main sur lui.
Âgé de 29 ans, le milieu de terrain originaire de Fully s’est depuis excusé auprès de ses coéquipiers pour son geste d’humeur. Le club lui a infligé une lourde amende, et la Ligue l’a suspendu pour trois matches, dont la réception du FC Sion dimanche.
