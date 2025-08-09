Que va faire le FC Bâle de tous ses millions?

Le FC Bâle a de nouveau engrangé de nombreux millions cet été grâce aux transferts et aux participations à la revente! Le directeur sportif Daniel Stucki reste calme malgré l'attrait de la Champions League. Un défenseur central est tout de même sur le point d'arriver.

Lucas Werder

David Degen, le patron du FC Bâle, ne se fera pas construire un coffre-fort à la Picsou cet été. Les finances du club ne débordent pas encore, mais elles se portent déjà très bien. Grâce au transfert du jeune Leon Avdullahu à Hoffenheim, le FC Bâle a encaissé plus de 7,5 millions de francs. S’y ajoutent les départs de Roméo Beney (Famalicão), Axel Kayombo (Sturm Graz), Jonathan Dubasin (Gijon) et Maurice Malone (Austria Wien), pour environ 7 millions supplémentaires.

Le club rhénan a également touché près de 13 millions grâce à des clauses de revente sur d’anciens joueurs, comme Dan Ndoye (Nottingham), Thierno Barry (Everton) et Wouter Burger (Hoffenheim). Et si Renato Veiga ou Egon Zhegrova changent d’air d’ici la fin du mercato, la tirelire pourrait encore gonfler.

Pour l’instant, le directeur sportif Daniel Stucki n’a pas sorti le carnet de chèques pour un gros coup. Les signatures définitives de Philip Otele et Metinho, ainsi que les arrivées de Keigo Tsunemoto et Andrej Banancin, représentent déjà un investissement qui dépassent les dix millions au total. Mais aucun transfert «phare» n’a encore eu lieu. Pourtant, un renfort d’envergure pourrait être pertinent à l’approche des barrages de Champions League: en cas de qualification face à Copenhague ou Malmö, le FC Bâle empocherait près de 18 millions de francs rien qu’en primes de participation à la phase de groupes.

Ludovic Magnin balaie la question de la taille

Malgré un bon début de saison, certains chantiers restent ouverts, notamment en défense centrale. L’arrière-garde, pourtant la meilleure du championnat l’an passé, a déjà encaissé quatre buts en trois matchs, dont deux sur corner. Avec Jonas Adjetey (1,88 m) et Nicolas Vouilloz (1,84 m), Bâle aligne l’un des duos les plus «petits» de Super League à ce poste. Mais Ludovic Magnin refuse d’y voir un problème: «Nous croyons en notre organisation sur coups de pied arrêtés. Il faut juste plus d’engagement dans les duels. Ce n’est pas une question de deux ou trois centimètres.»

Daniel Stucki, lui, pourrait avoir une vision différente. Le club s’apprête à accueillir Tomas Palacios (22 ans, 1,96 m), formé à Independiente Rivadavia puis passé à l’Inter, sans toutefois s’imposer chez le finaliste de la C1. Prêté à Monza la saison dernière, il y a disputé huit matchs de Serie A. Un nouveau prêt est envisagé, avec option d’achat à 6 millions d’euros selon la presse italienne.

Xherdan Shaqiri ne sera qu’à moitié satisfait: avant la saison, il avait réclamé un «patron» expérimenté en défense en vue de la Champions League. Avec ses 22 ans et une cinquantaine de matchs pros, PTomas alacios n’incarne pas totalement ce profil.

Et devant?

Si Daniel Stucki décidait d’investir ailleurs qu’en défense, l’attaque serait une piste. Albian Ajeti et Kevin Carlos ont déjà manqué plusieurs occasions franches. L’Expected Goals d’Ajeti culmine à 1,7… pour zéro but inscrit. Kevin Carlos a marqué une fois, sur un coup de chance face à YB, pour un xG de 1,0.

Les deux disposent d’atouts: Albian Ajeti excelle dans le jeu dos au but, Kevin Carlos mise sur sa vitesse et sa puissance. Mais est-ce suffisant pour rivaliser sur la scène européenne? Pour l’instant, aucune rumeur ne laisse présager l’arrivée d’un avant-centre, et la piste d’un départ de Kevin Carlos semble refroidie. Daniel Stucki ne bougera que si l’un des deux part. Même logique sur les ailes: le duo Benié Traoré/Philip Otele est jugé intouchable, sauf offre exceptionnelle… auquel cas, le FC Bâle chercherait aussitôt un remplaçant, cette fois avec les moyens de ses ambitions.