Kevin Behrens évite la suspension après avoir agressé son coéquipier, mais l'attaquant du FC Lugano écope de l’amende la plus lourde de l’histoire récente du club tessinois. Il n'a désormais plus droit à l'erreur.

Carlo Emanuele Frezza

L’attaquant de Lugano Kevin Behrens (34 ans) s’en sort finalement à bon compte après son pétage de plomb lors d’un match amical. Par son comportement, il a certes bafoué les valeurs du club — tout comme les garanties qu’il avait données lors de son engagement l’été dernier. Mais les dirigeants ont renoncé à toute suspension.

«Nous avons sanctionné l’incident d’une autre manière, mais de façon sévère», explique le directeur sportif Sebastian Pelzer à Blick, en marge de la conférence de presse marquant le début du second tour. Kevin Behrens a écopé d’une lourde amende — et rien de plus. Selon le club, il s’agit de la sanction financière la plus élevée depuis la reprise du FC Lugano par Joe Mansueto. «Nous n’avons jamais infligé une amende aussi importante», précise Sebastian Pelzer, sans révéler si le montant atteint cinq ou six chiffres.

Les excuses de Kevin Behrens

Le message est clair: malgré ses antécédents, le FC Lugano continue de croire en la «viabilité» sportive de Kevin Behrens. L’attaquant devrait ainsi faire le déplacement samedi à Lucerne. «Si j’estime qu’il est judicieux de le convoquer, il sera à disposition», indique l’entraîneur Mattia Croci-Torti.

Dans le même temps, Sebastien Pelzer comme Mattia Croci-Torti insistent sur le fait que l’incident n’a en aucun cas été minimisé. «Une telle chose ne doit pas se produire», martèle le directeur sportif. L’entraîneur ajoute: personne n’est satisfait de ce qui s’est passé, mais l’erreur fait partie de l’humain. «Celui qui commet un geste comme celui de Behrens doit faire trois choses: reconnaître sa faute, accepter les conséquences et présenter des excuses sincères. C’est exactement ce qu’il a fait.»

Lundi, le joueur s’est exprimé dans un communiqué: «Mon comportement était erroné et inacceptable, tout comme les insultes proférées. J’en assume l’entière responsabilité. Je présente mes excuses à mes coéquipiers et au club. Quelle que soit la tension du moment, je n’aurais jamais dû agir de la sorte.»

«Ce qui compte, c’est la manière de gérer la situation»

Le fait que Kevin Behrens s’en sorte avec une simple amende continue toutefois d’étonner, notamment parce que le CEO Martin Blaser met régulièrement en avant l’importance centrale des valeurs au sein du club. Pour lui, La carta dei valori — la charte des valeurs — n’est pas négociable. Le dirigeant rappelle d’ailleurs que Lugano s’est séparé de certaines personnes ces dernières années pour non-respect de ces principes.

Martin Blaser se montre néanmoins protecteur, tant envers ses collaborateurs qu’envers Kevin Behrens. «Tout le monde a le droit de faire des erreurs. Ce qui est décisif, c’est la manière dont on gère la situation», souligne le CEO.

Une chose est toutefois sûre: le crédit de Kevin Behrens est désormais épuisé. Au Tessin, un nouvel écart ne passerait plus. Le prochain faux-pas pourrait être le dernier.