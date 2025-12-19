Le calendrier des journées 23 à 33 de Super League connu

Vendredi, la Swiss Football League a publié le calendrier des matches du dernier tiers de la Super League, avant la séparation du championnat. Cette phase débutera avec la 23e journée, le week-end des 7 et 8 février. En ouverture, les affiches Sion-Lucerne et Winterthour-Lugano sont au programme samedi à 18h. Elle sera suivie d’une semaine anglaise, avec des rencontres prévues du mardi au jeudi, du 10 au 12 février.
Entre les 23e et 33e journées, les douze clubs disputeront un nombre inégal de matches à domicile. Le leader et promu FC Thoune pourra ainsi jouer six fois devant son public, tandis que le champion en titre, le FC Bâle, ne bénéficiera que de cinq rencontres à domicile. Selon la SFL, cet écart devrait idéalement s’équilibrer sur l’ensemble de la saison.
Les équipes qualifiées pour le Championship Group et le Relegation Group seront connues au plus tard le 12 avril. Pour ce dernier week-end avant la scission, les horaires des matches ne sont pas encore définitivement arrêtés. Il est envisageable qu’une majorité de rencontres se disputent simultanément, afin de garantir des conditions équitables pour la 33e et décisive journée, comme cela avait déjà été le cas la saison dernière.
Les six équipes de la première moitié du classement se disputeront ensuite le titre de champion et les places européennes lors des cinq dernières journées. Tandis que les six formations de la seconde moitié lutteront contre la relégation et le barrage.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
18
14
37
2
FC St-Gall
18
15
34
3
FC Bâle
18
8
31
4
FC Lugano
18
2
30
5
Young Boys
18
3
29
6
FC Sion
18
4
27
7
FC Zurich
18
-5
24
8
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
17
-6
19
10
FC Lucerne
18
-4
18
11
Grasshopper Club Zurich
18
-8
17
12
FC Winterthour
18
-27
10