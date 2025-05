Noë Dussenne ne jubile pas, mais vient tout de même d'inscrire le 1-1. Le Belge a été élu fort logiquement «homme du match» par le public lausannois ce samedi. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le visage fermé, Noë Dussenne semble presque mécontent d'avoir égalisé juste avant la pause face à YB, ce samedi à la Tuilière. Le défenseur central du Lausanne-Sport lâche ensuite quelques mots en direction de la tribune, le regard noir. Ses coéquipiers exultent, mais le Belge, lui, a l'air vraiment fâché, alors que ce but, extrêmement important, a permis au LS de revenir à 1-1 avant, ensuite, d'aller remporter la partie.

Alors, Noë Dussenne, pourquoi cet agacement solitaire en pleine joie collective? Blick a posé la question à celui qui a été élu «homme du match» par le public lausannois. La réponse vient justement... de ce même public. «J'ai été pris à partie par des gens, je ne vais pas les appeler des supporters, depuis les tribunes latérales. Ils ont mal parlé quand j'ai raté un ballon, je les ai entendus. Je trouve ça dommage, quand on fait une saison comme on la fait, de critiquer les joueurs quand ils ratent un ballon. Mais bon, ça fait partie du foot...»

Alors, quand il a marqué, de la tête sur le corner de Koba Koindredi, le Belge en avait encore gros, quelques minutes après les faits. Et il a tenu à exprimer son agacement, aussi bien à chaud sur le terrain après son but que devant les micros après la rencontre, un peu plus à froid.

Ludovic Magnin aurait aimé plus de monde au stade

Le public, d'ailleurs, était également un thème de discussion chez Ludovic Magnin ce samedi soir. L'entraîneur du LS a tenu à remercier toutes les personnes présentes, mais aurait aimé voir un peu plus de monde. Le Lausanne-Sport et YB n'ont ainsi attiré qu'un peu plus de 6600 spectatrices et spectateurs en ce samedi soir. Les conditions étaient pourtant idéales, avec un temps parfait, un horaire de match idéal et un adversaire attractif. Et, en plus, pour un match avec de l'enjeu.

«Je ne parle pas de ceux qui sont présents, qui nous ont poussés, qui sont admirables et que je remercie sincèrement», assure l'entraîneur du Lausanne-Sport. «Mais ils sont où, les autres? Il faut quoi? Ils sont où ceux qui se plaignaient toujours qu'il n'y avait pas d'émotions au stade? On a une équipe sympa, qui se bat pour l'Europe, qui joue au football. Cette équipe mérite plus de monde, elle a montré un coeur énorme à Bâle il y a une semaine. Oui, ce soir, je suis un peu déçu.»

Une rage bienvenue pour égaliser

Noë Dussenne, lui, revenait sur son but égalisateur, qui s'explique en partie par sa responsabilité, partagée, mais bien réelle, sur l'ouverture du score d'YB. «Il y a un duel, on le perd et après c'est vrai que je prends la décision de tacler. L'attaquant d'YB a le contre favorable, malheureusement pour moi.» Mais le Belge a surgi au bon endroit sur le corner, ce qui n'était pas un hasard pour son entraîneur. «S'il n'y a pas ce but pour YB, peut-être que Noë n'égalise pas après. Il a mis toute sa rage», explique Ludovic Magnin.

Le principal intéressé confirme: «Jusqu'ici, je n'avais pas marqué sur corner encore. Ce but nous remet dedans, il est important. Le coach et le staff insistent toute la semaine sur les corners, depuis le début de l'année. Et là, en une semaine, c'est Kevin Mouanga qui marque à Bâle, moi ce soir. Et, sur coup-franc, Kaly Sène un peu plus tard. Je ne savais même pas que Kaly savait jouer de la tête, d'ailleurs», rigolait sincèrement le Belge, un brin chambreur envers son coéquipier sénégalais.

Un but pour Kaly Sène, un but pour Teddy Okou

Le défenseur central, redevenant sérieux, a tenu à féliciter les attaquants du LS pour leur prestation ce samedi. «Ils se sont procurés beaucoup d'occasions. Ils ont fait un gros, gros match. Je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de chances de marquer. Je suis content pour Kaly, je suis content aussi pour Teddy Okou, ça fait du bien pour leur confiance. Ils ont beaucoup travaillé et ils ont été récompensés ce soir.»

En marquant le 3-1 ce samedi, Teddy Okou est d'ailleurs repassé devant Noë Dussenne au classement des buteurs, avec 8 réalisations, contre 7 pour le défenseur belge. Aucun d'entre eux ne rattrapera cependant Alvyn Sanches et ses 15 buts.