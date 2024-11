1/6 Xherdan Shaqiri marque contre Servette (3-1) ses premiers buts au Parc Saint-Jacques depuis mai 2012. Photo: Urs Lindt

Lucas Werder

Xherdan Shaqiri est inarrêtable en ce début de saison! Son hat-trick a fait très mal à Servette dimanche (3-1) et voilà que le génial gaucher bat désormais tous les records!

Meilleur buteur de Super League

Après ses onze premières sorties, Xherdan Shaqiri compte déjà onze «points» de hockey sur glace (cinq buts, sept passes décisives) à son actif! Il est ainsi en tête du classement des meilleurs buteurs devant son coéquipier Benié Traoré, bien qu'il n'ait débuté la saison que lors de la cinquième journée. En moyenne, le meneur de jeu du FC Bâle participe ainsi à un but toutes les 63 minutes! Avec ses sept passes décisives, il est également le meilleur passeur du championnat. A noter: rien qu'au cours des cinq derniers matches, Shaqiri a accumulé onze «points»!

Douze coups francs au total

Son but du 1-0 face à Servette est le douzième but sur coup franc de sa carrière. Xherdan Shaqiri en a marqué quatre pour le FC Bâle. Outre le Bâlois, seuls Aleksandar Stankovic (Lucerne) et Miroslav Stevanovic (Servette) ont inscrit un coup franc direct cette saison.

Le roi de la distance

Son but sur coup franc est aussi le troisième but qu'il marque en dehors de la surface de réparation. Les deux autres ont été inscrits lors du match contre Winterthour (6-1). Aucun autre joueur de Super League n'atteint un tel score. Pius Dorn, Lucerne, est le seul joueur à avoir marqué plus d'une fois en dehors des seize mètres (deux fois).

Premier hat-trick avec le FC Bâle

Contre Servette (3-1), Xherdan Shaqiri a réussi pour la toute première fois un hat-trick lors de son 488e match professionnel en club. En 125 matches internationaux, il a réussi cet exploit à deux reprises (2011 contre la Bulgarie et 2014 contre le Honduras). Le milieu de terrain ne réalise pas non plus souvent des doublés. Dans tous ses matches avec le FC Bâle, le Bayern Munich, l'Inter, Stoke City, Liverpool, l'Olympique lyonnais et Chicago, il n'a marqué que dix fois un doublé au total - la dernière fois fin octobre contre Winterthour.

Un penalty raté, c'est rare

Comme Xherdan Shaqiri s'est trouvé au bon endroit pour récupérer son penalty arrêté par Jérémy Frick et inscrire le 2-1, son raté restera sans conséquence. Il ne s'agit d'ailleurs que du deuxième penalty manqué dans sa carrière (15 réussis sur 17)! En 2018, il a échoué devant le gardien de Swansea Lukasz Fabianski, alors qu'il évoluait à Stoke City.