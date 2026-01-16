Alessandro Mangiarratti rejoint le FC Zurich. L'ancien entraîneur d'Yverdon Sport se voit confier des tâches légèrement différentes de celles de Milos Malenovic, le dernier directeur sportif du club du Letzigrund.

Blick-Fussballredaktion

Le FC Zurich a trouvé le successeur de son directeur sportif Milos Malenovic. Comme annoncé par Blick, Alessandro Mangiarratti reprendra le poste laissé vacant depuis décembre 2025. Son rôle s’inscrira toutefois dans un modèle de compétences légèrement différent de celui de son prédécesseur.

Alessandro Mangiarratti entrera en fonction le 1er février 2026 en tant que directeur technique. «Ce poste nouvellement créé remplace l’ancien poste de directeur sportif», précise le club du Letzigrund. «En tant que directeur technique, il dirigera et coordonnera les départements sportifs du FC Zurich et, en tant que membre de la commission des transferts, il soutiendra le club dans la planification et la réalisation des transferts.» Membre de la direction, Alessandro Mangiarratti participera également à l’orientation stratégique et opérationnelle du club.

Libre depuis son licenciement d’Yverdon Sport en décembre 2024, le Tessinois était à la recherche d’un nouveau défi. Des contacts avec Grasshopper et Winterthour n’ont toutefois pas abouti.

Considéré comme un fin connaisseur du football suisse, un communicateur solide et un spécialiste de la formation des jeunes, Alessandro Mangiarratti correspondait au profil recherché par le FC Zurich. Jusqu’à récemment, il figurait également parmi les candidats pressentis pour reprendre l’équipe nationale M21. Son engagement au FC Zurich libère désormais définitivement la voie pour Alex Frei au sein de l’ASF.