Le conflit entre le FC Lucerne et son ex-entraîneur Fabio Celestini, qui réclamait des salaires impayés, s'est terminée par un arrangement. Mais les négociations juridiques ont révélé de nombreux détails explosifs sur la séparation.

Cela fait plus de quatre ans que Fabio Celestini a été licencié de son poste d'entraîneur du FC Lucerne. Les deux parties se sont retrouvées au tribunal des prud'hommes de Lucerne. La raison: le technicien réclamait des salaires impayés.

Le résultat d'emblée: selon la «Luzerner Zeitung», les représentants du club et l'avocate de Fabio Celestini se sont mis d'accord sur un arrangement après plus de cinq heures d'audience. Les modalités ont été convenues en toute discrétion, comme le confirme le club à Blick. Mais auparavant, les parties concernées n'ont pas lésiné sur les déclarations. Le journal rapporte à quel point la séparation en novembre 2021 a été violente.

Dans le communiqué de presse du FC Lucerne annonçant le départ de Celestini, le club écrivait à l'époque «un nombre de points insatisfaisant (...) et une relation de confiance irrémédiablement perdue en raison de déclarations publiques» de Fabio Celestini. Le licenciement est intervenu après la défaite 3-1 contre Lugano, alors que le FC Lucerne n'avait gagné qu'un seul des treize premiers matches de championnat.

«Fabio se sentait trop fort pour Lucerne»

Stefan Wolf, le président de l'époque, affirme lors de l'audience: «Fabio Celestini nous a attaqués, Remo Meyer et moi, lors de la conférence de presse avant le match à Lugano. En fait, il a dit qu'il ne pensait rien de bon de nous et que nous ne faisions que lui prendre de l'énergie». Il ajoute qu'il lui avait déjà donné un avertissement auparavant, car il avait parlé publiquement de son désir d'atterrir au FC Bâle ou à YB et de partir plus tard à l'étranger: «Fabio se considérait trop fort pour Lucerne, il se sentait au mauvais endroit».

Ce que Fabio Celestini a dit avant le match de Lugano? «Remo Meyer peut faire ce qu'il veut, Stefan Wolf peut faire ce qu'il veut», avait-il alors déclaré au «Luzerner Zeitung». C'est pourquoi il était clair pour les deux hommes qu'une séparation était inévitable. Remo Meyer: «J'ai été déçu par les mots, mais je n'ai pas été surpris. Car Fabio m'avait déjà dit sept à huit fois auparavant qu'il devait démissionner».

Fabio Celestini: «Je voulais continuer»

Une solution à l'amiable avait été recherchée. Lorsque les dirigeants ont annoncé à Fabio Celestini son licenciement immédiat, celui-ci aurait immédiatement quitté l'entretien: «Fabio nous a dit, avant de quitter la pièce, que nous allions entendre son avocat». L'actuel entraîneur du CSKA Moscou rétorque: «Je voulais continuer au FC Lucerne, j'ai dit aux personnes présentes que je voulais d'abord parler à mon conseiller et à mon avocat».

Le licenciement sans préavis a ensuite propulsé Fabio Celestini dans «une situation professionnelle et personnelle difficile, sans revenu», comme il le dit. Il a ensuite fallu exactement un an pour qu'il s'engage avec le FC Sion. Et même après son passage réussi au FC Bâle, il n'a pas reçu d'offres lucratives à l'été 2025: «Malgré le doublé remporté avec Bâle l'été dernier, je n'ai reçu d'offres des grandes nations du football que de Pise, promu en Serie A, et de Hanovre, en 2e Bundesliga».

S'ensuivit la signature, controversée en Suisse, avec le CSKA Moscou. Après 18 journées, le club occupe la 4e place du championnat russe avec quatre points de retard sur le leader Krasnodar.