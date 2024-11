1/6 Fabio Celestini est sous contrat avec le FC Bâle jusqu'en juin 2026. Photo: keystone-sda.ch

Stefan Kreis

Les journalistes qui souhaitent s'entretenir avec Fabio Celestini doivent toujours être très bien préparés. Car le Vaudois n'est pas seulement un type méticuleux sur la pelouse, mais il exige aussi du professionnalisme en dehors du terrain.

C'est pourquoi l'entraîneur du FC Bâle a dû être quelque peu étonné que ce soit «Marca», l'un des journaux sportifs les plus renommés au monde, qui publie une déclaration laissant place aux spéculations. Interrogé sur son avenir, Fabio Celestini répond: «Je pense que mon temps en Suisse est terminé». Dès cet été? Marca le laisse penser.

Il rêve d'une ligue du top 5

Interrogé par Blick, le technicien de 49 ans fait savoir qu'il n'a encore aucune idée de la date à laquelle il quittera la Super League. Ce qui est clair, c'est qu'après le FC Bâle, il ne veut plus travailler comme entraîneur en Suisse. Mais la date n'est pas encore claire. «En 2026, 2027 ou 2028», a déclaré Fabio Celestini. Au FC Bâle, le coach à succès est encore sous contrat jusqu'en juin 2026. Ce qui lui manque encore après la promotion avec Lausanne et la victoire en Coupe avec Lucerne: un titre de champion de Suisse.

Ce n'est un secret pour personne que l'ancien capitaine de l'Olympique de Marseille et joueur de longue date en Liga (Levante, Getafe) rêve de l'étranger. Qu'il jouisse encore d'une excellente réputation, surtout en Espagne, non plus. «J'aimerais bien travailler un jour dans l'un des cinq grands championnats», a déclaré Celestini à «Marca».

Mais pour l'instant, la réalité s'appelle encore Super League. Et là, les affaires marchent plutôt bien. Depuis que le Lausannois a repris le FCB, les actions montent en flèche. Il y a un an encore, les Bâlois occupaient la dernière place du classement, mais aujourd'hui, les Rotblau sont en tête de Super League. Pour la première fois depuis trois ans.