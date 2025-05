Servette engage Giotto Morandi pour trois ans

1/7 La première mi-temps du derby zurichois du week-end dernier a constitué les 45 dernières minutes de Giotto Morandi dans la tenue de GC. Photo: Pius Koller

Tobias Wedermann

Giotto Morandi a été remplacé à la mi-temps lors du derby face au FC Zurich samedi dernier, après une prestation jugée insuffisante. Officiellement annoncé blessé pour le match capital contre Yverdon mercredi soir, le meilleur buteur du club (six buts et sept assists cette saison) était en réalité mis à l’écart par la direction.

D’après les informations de Blick, le milieu offensif de 26 ans a été suspendu par le club après le derby. Sa première période contre le FCZ aura été sa dernière sous le maillot des Hoppers. Il aurait déjà signé un contrat de trois ans avec le Servette FC.

La page est donc tournée pour Giotto Morandi à GC, où il n’est désormais plus le bienvenu sur le campus. Il ne devrait plus être convoqué pour les dernières rencontres de la saison et n’aurait même plus accès aux entraînements. En cause: une attitude et des performances jugées incompatibles avec la lutte pour le maintien. Il était acquis depuis un moment que Giotto Morandi quitterait le club à la fin de l’exercice. L’option de prolongation automatique après 22 matches n’est plus d’actualité. On ignore encore si le Tessinois aura droit à un hommage lors du dernier match à domicile contre Saint-Gall, après six saisons, 157 apparitions, 25 buts et 27 passes décisives sous les couleurs bleues et blanches.

Une deuxième décision forte d’Alain Sutter

Ce départ précipité est la deuxième mesure marquante prise après la lourde défaite 3-0 dans le derby. Dimanche, Jörg Stiel, entraîneur des gardiens et ex-international suisse, a été libéré de ses fonctions avec effet immédiat, bien qu’il ait annoncé son départ pour la fin juin. L’objectif: apaiser le climat et recentrer le groupe sur le maintien en Super League. L’entraîneur Thomas Oral et le nouveau directeur sportif Alain Sutter auraient pris ces décisions ensemble.

Ironie du sort: il y a un an, Giotto Morandi avait joué un rôle majeur dans la victoire en barrage contre Thoune. Même cette saison, son influence restait significative: les bons résultats de GC coïncidaient souvent avec ses performances. Mais au moment crucial, le club a choisi de tourner la page.

Et il a immédiatement envoyé un signal fort: mercredi, les Zurichois ont balayé Yverdon 5-0, un concurrent direct dans la lutte pour le maintien.