Les Genevois ont trouvé l'homme qu'il leur fallait pour renforcer leur défense. Les Grenat ont fait revenir en Suisse Marco Burch, l'ancien capitaine du FC Lucerne.

Tobias Wedermann

Les rumeurs d’un retour en Suisse avaient déjà circulé lors des précédentes périodes de transfert, sans jamais se concrétiser. Cette fois, c’est fait. Selon les informations de Blick, le Servette FC a engagé le défenseur central Marco Burch (25 ans). Les derniers détails ont été réglés lundi et la visite médicale est prévue dans la matinée. Le natif d’Obwald devrait ensuite rejoindre le camp d’entraînement genevois à Murcie.

Marco Burch avait quitté le FC Lucerne à l’été 2023 pour rejoindre le Legia Varsovie. À seulement 23 ans, il comptait déjà plus de 100 matches officiels à son actif avec le FCL, où il avait porté le brassard de capitaine dès l’âge de 22 ans. En Pologne, il n’a toutefois pu s’imposer durablement, notamment en raison d’une déchirure musculaire qui l’a tenu éloigné des terrains durant plusieurs mois lors de sa première saison.

Une plus-value immédiate pour Servette

Lors de la deuxième moitié de l’exercice précédent, Marco Burch a été prêté au Radomiak Radom, également en Ekstraklasa, où il s’est immédiatement imposé comme titulaire. De retour au Legia Varsovie, il a disputé sept matches officiels lors de la première partie de la saison en cours.

Son contrat en Pologne devait arriver à échéance l’été prochain. En rejoignant Servette, les Genevois comblent ainsi une lacune importante en défense centrale avec un joueur suisse, parfaitement rompu aux exigences de la Super League et capable d’apporter une plus-value immédiate.