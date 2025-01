Cet hiver, le FC Rapperswil-Jona s'agite sur le marché des transferts. Mais c'est en dehors de la pelouse que le club de Promotion League va chercher les plus grands noms: Xherdan Shaqiri vient de rejoindre le club saint-gallois.

1/5 Xherdan Shaqiri entre dans le capital du FC Rapperswil-Jona en tant qu'actionnaire. Photo: Pius Koller

Andrea Cattani

Un vent de changement souffle-t-il sur les rives du lac de Zurich ?

En début d'année, le FC Rapperswil-Jona a frappé un grand coup. Le club de Promotion League a réussi à attirer Erdin Shaqiri, le frère de Xherdan Shaqiri, et son associé Arber Sakiri en tant que conseillers. Selon un communiqué officiel, leur expertise et leur réseau de contacts devraient propulser le club vers de nouveaux sommets. «Dans un premier temps, le développement des talents et les transferts seront prioritaires», précise le club saint-gallois.

Préparer l'après-carrière

Mardi soir, un nouveau rebondissement a eu lieu: Xherdan Shaqiri lui-même a rejoint le FCRJ. L'ancien gaucher du FC Bâle devient actionnaire du club, qui n'a joué qu'une saison en Challenge League, en 2016/17. «Je veux préparer mon avenir après ma carrière. Cela passe par une compréhension des rouages d'un club. Le FCRJ est pour moi l'endroit idéal», déclare Xherdan Shaqiri sur le site du club.

Par le passé, Xherdan Shaqiri n’a jamais caché son ambition de rejoindre un club de grande envergure. Dans une interview accordée à Blick, le joueur de 33 ans avait confié: «C'est une vision que j'ai. Si cela se concrétise, vous serez très vite informés.» Aujourd'hui, l'ancienne star de l'équipe nationale fait un pas significatif dans cette direction.