1/6 Fabio Celestini a pu fêter contre Sion sa première victoire depuis trois matches. Photo: Marc Schumacher/freshfocus

Lucas Werder

Il l'a encore fait! Comme lors du 2-2 contre Saint-Gall la semaine dernière, l'entraîneur du FC Bâle Fabio Celestini a fait sortir son meneur de jeu Xherdan Shaqiri contre Sion, alors que le score était de 2-0. Mais contrairement à la semaine précédente, les Bâlois sont cette fois parvenus à conserver leur avantage. «J'essaie de faire mon travail. Si je pense que Shaqiri doit rester sur le terrain, il reste. Si je pense que je dois changer, alors je change», explique Fabio Celestini.

Après le match contre Saint-Gall, le Lausannois a essuyé de nombreuses critiques, mais il ne les comprend pas. «On m'a critiqué parce que j'ai sorti Shaqiri à 18 minutes de la fin. Pourtant, le jeu de tête défensif sur les coups de pied arrêtés adverses est sa grande force. Sans lui, nous ne pouvons pas défendre, c'est absolument clair», se justifie Fabio Celestini avec une immense dose de sarcasme.

La meilleure défense du championnat

Il assure pouvoir accepter les critiques si le FC Bâle avait perdu sa domination au milieu du terrain sans Xherdan Shaqiri. «Mais nous encaissons deux buts dans les 18 dernières minutes sur des corners - et nous devons parler de Shaqiri? C'est un peu bizarre», estime l'entraîneur bâlois. «Nous avons fait un très bon match à Saint-Gall, l'adversaire était mort au moment où Shaqiri est sorti. Et auparavant, en 24 ou 25 matches, Saint-Gall n'avait pas marqué de but sur corner. Contre nous, ils en ont marqué deux. C'est le football, on ne peut parfois pas l'expliquer».

En revanche, contre Sion, même sans Shaqiri, rien ne bouge. Après trois matches sans victoire en championnat, le FCB retrouve enfin le chemin de la victoire. Il s'agit du premier succès de la saison en tant que leader du championnat, au cinquième essai. Fabio Celestini se réjouit surtout du fait que son équipe réussisse enfin un blanchissage. Certes, le FCB reste de loin la meilleure défense de Super League, mais ce n'est que la deuxième fois au cours des 13 derniers matches de ligue que les Bâlois n'encaissent pas de but. «Cela donne beaucoup de confiance», déclare Fabio Celestini.