Steve Rouiller: «C'est vrai que ça commençait à dater!»

«Le but pour le Servette FC a été inscrit par le numéro 4, Steve Rouiller». Même en allemand, cette annonce a eu une saveur considérable pour le défenseur central du Servette FC, lequel s'est confié à Blick après la victoire genevoise sur le terrain de GC (1-0) samedi.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le premier but de la saison de Steve Rouiller est tombé à point nommé pour Servette ce samedi au Letzigrund face à GC. Le défenseur central de 35 ans est monté bien plus haut que son adversaire direct pour placer le ballon au bon endroit et offrir les trois points au SFC.

Après le match, pour Blick, le Montheysan est revenu en longueur sur ce but qui lui fait du bien également sur un plan personnel, car tout est lié: quand il est solide derrière, il peut se montrer décisif de l'autre côté du terrain. Le meilleur Steve Rouiller est-il de retour? Coïncidence étonnante, son dernier but, il l'avait marqué... ici-même, le 16 février de cette année, lors d'une victoire 2-1 du SFC face à GC!

Ce soir, comme au bon vieux temps, le héros s'appelle Steve Rouiller!

Oui, c’est vrai que ça commençait à dater, ça faisait un moment que je n’avais plus marqué! Mais peu importe. On avait surtout envie d’être solides, de ne pas prendre de but et de prendre les trois points. C’est une soirée parfaite, même si ça a été assez laborieux au final. On n’a pas pris tellement de risques. On devait juste être solides et jouer tous ensemble: beaucoup de communication, beaucoup de solidarité. Ça a payé. À nous de continuer avec cette mentalité, de hausser un peu le niveau de jeu, d’avoir plus de possession et de se créer les occasions qu’il faut. Mais je pense qu’on va retenir la victoire et la mentalité de l’équipe.

La semaine passée, tu as vécu de l'intérieur un 4-4 spectaculaire contre YB, une belle publicité pour le foot suisse. Là, un vieux 1-0 dans un stade triste. Tu préfères quoi, franchement?

La réponse est facile! Que ce soit en tant que défenseur ou même en tant que joueur tout court, je préfère gagner 1-0. Après, je comprends ta question bien sûr. On a toujours envie de jouer devant du monde, avec de l’ambiance, ça fait partie de ce qu'on aime dans le foot aussi. Il y a des matchs où il y a moins de public, et on doit s’adapter. On sait qu’à GC c’est comme ça. À nous de trouver la motivation en nous, collectivement. La solidarité de ce soir nous a réussi. On va s’appuyer dessus pour les prochains matchs.

Cette saison, à chaque fois que vous gagnez, j'écris que la zone rouge est derrière, que vous avez enfin lancé votre saison. Quand allez-vous arrêter de me faire mentir?

La constance, c’est ce qui nous manque, clairement. Enchaîner les victoires, c’est là-dessus qu’on doit progresser. Et deux gros morceaux arrivent: Lugano et Bâle. On sait qu’il faudra sortir deux gros matchs pour obtenir de bons résultats. Mais on est capables de le faire. On l’a déjà montré cette saison: on peut tenir tête aux meilleures équipes et même les battre. Il faut retrouver ce visage conquérant, être solides et amener du jeu vers l’avant. Ce serait une belle manière de finir l'année.

Servette dans le top 6 à Noël, ce serait une bonne manière de se faire pardonner ce premier tour difficile, non?

Oui, bien sûr qu'on vise le haut, mais il ne faut pas trop se prendre la tête avec le classement. Il faut prendre match par match, se baser sur ce qu’on a bien fait et améliorer le reste. Ce soir, on a été réalistes et solides. Dans le jeu, on doit améliorer deux ou trois choses. Mais on savait tous que ce soir, la victoire comptait plus que la manière. Ces trois points font vraiment du bien.

Sur le plan personnel, ton début de saison a été compliqué et parfois même critiqué. Quel est ton regard?

On peut dire que c'était compliqué, oui. Je revenais d’une blessure, je n’ai pas pu faire une préparation complète. Je suis revenu trop vite, j’ai enchaîné les gros matchs européens, et ça m’a freiné ensuite en championnat. Je n’étais pas tout de suite à 100%. Là, je me sens bien, j’arrive à enchaîner et ça se sent. Il y a de la confiance aussi. Les résultats, c’est collectif, mais c’est positif pour moi d’enchaîner les matchs et d’apporter quelque chose à l’équipe, comme ce soir. Aujourd'hui, e suis content de mon état physique.

J'ai l'impression que quand tu es solide derrière, comme ce soir, tu peux être décisif devant. Tout est lié au fond?

Oui, clairement. La base, c’est de prendre moins de buts que l’adversaire pour gagner un match. Les saisons où on a été solides, on a eu de bons résultats. C’est une force: on doit s’appuyer là-dessus. Cette saison, on a pris trop de buts. Donc enchaîner des matchs sans encaisser, ça fait du bien, pour le moral et pour l’équipe. Le petit 1-0 de ce soir suffit, et on repart avec une victoire importante.

Cette saison, un thème récurrent a été ces erreurs défensives qui vous ont coûté tellement de points.... Vous y êtes tous passés. Comment tu l'analyses?

On sait ce qu’on a fait juste et faux. Mais le match, c’est différent de la vidéo. Si on pouvait gommer toutes les erreurs, on le ferait. Le foot, c’est un sport d’erreurs. Peut-être qu’on en a fait trop cette saison, et chaque erreur a été punie. Ça ne nous a pas souri. On essaie de se remettre en question à chaque fois, de voir ce qu’on peut améliorer. En tant que défenseur, tu dois être propre, aider l’équipe, être solide et décisif.

Comment ça se passe dans le vestiaire avec tous ces jeunes de 17 ou 18 ans qui arrivent?

La nouvelle génération pousse, c'est clair! Les jeunes de 17 ou18 ans sont là, ils apportent de la fraîcheur, et certains veulent bousculer la hiérarchie et ils apportent vraiment quelque chose. Dans le vestiaire, ça se passe très bien. L’ambiance a toujours été très bonne, c’est une de nos forces.

Quand un coéquipier aura l'âge de tes enfants, ce sera le moment d'arrêter?

Mon aîné, s'il devient pro, c'est dans 10 ans, j'ai de la marge(rires). Au-delà de la blague, on verra jusqu'où je vais aller. Je suis le plus vieux du groupe, mais c’est comme ça. À force de vivre ensemble et de mélanger les générations, ça fonctionne bien pour toute l’équipe.