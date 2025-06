A 25 ans, l'ailier vaudois Josias Lukembila s'offre un nouveau défi, lui qui a signé jusqu'en 2029 au FC Sion. Il a quitté le Paris FC sans regret... et sans sac Louis Vuitton, ce qui le fait plus sourire qu'autre chose.

L'ailier vaudois de 26 ans découvre le Valais depuis cette semaine. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le Paris FC a changé de dimension ces derniers mois, se retrouvant soudain propriété de la richissime famille Arnault. Le club parisien est monté en première division dans la foulée, et a comme partenaire sportif l'entité Red Bull, ce qui a fait de Jürgen Klopp l'un de ses conseillers privilégiés. Tout a changé pour le PFC, qui est désormais devenu un club aux moyens presque illimités. Une fois la promotion officialisée, les joueurs ont même reçu un cadeau assez sympathique, en plus de la prime de montée: une montre Hublot, un sac Louis Vuitton et une paire de chaussures Berluti, trois marques de luxe faisant partie du groupe LVMH, détenu par la famille Arnault.

Trois minutes, ça compte!

Et, il faut le rappeler, un joueur suisse a participé à cette montée en Ligue 1: Josias Lukembila est en effet entré en jeu une minute face à Caen lors de la première journée, deux contre Dunkerque lors de la deuxième. Suffisant pour recevoir le fameux sac Vuitton? La réponse est malheureusement non. «On ne m'a rien proposé... et je n'ai pas non plus réclamé!», sourit le nouveau joueur du FC Sion, en stage avec sa nouvelle équipe à Crans-Montana. Est-il déçu? «Non, non. Si je travaille bien durant ma carrière, j'aurai tout le temps de m'acheter des sacs de luxe. Ce sera pour plus tard», rigole-t-il. Il n'est donc pas encore l'heure pour lui d'aller dévaliser la boutique Vuitton de la rue du Prado de la station valaisanne, mais il n'exclut pas de le faire dans les années à venir, lui qui a signé jusqu'en 2029 avec le FC Sion.

Photo: keystone-sda.ch

Il est d'ailleurs tentant de penser que le club valaisan a fait une bonne affaire en recrutant l'ailier de 25 ans, prêté la saison dernière à Winterthour, où il a obtenu le temps de jeu qu'il voulait. 26 matches, dont 12 titularisations, 3 buts et 3 assists, voilà le bilan d'un homme dont le recrutement n'a rien coûté au FC Sion, comme l'a confirmé Barthélémy Constantin en conférence de presse ce lundi. «Josias était sous contrat avec le PFC, mais nous n'avons pas eu d'indemnité de transfert à verser, ils l'ont simplement libéré. Et nous, comme on suivait Josias depuis longtemps, on s'est très vite mis d'accord avec son agent et lui, que je remercie tous les deux pour la fluidité des échanges.»

Son avenir était bouché à Paris

Le Vaudois n'a d'ailleurs pas hésité à quitter Paris, où il voyait bien que son avenir était bouché. «J'aurais pu faire la préparation avec eux, mais je sentais bien que ça allait être compliqué pour moi avec l'équipe qu'ils sont en train de construire. J'ai besoin de temps de jeu et d'une équipe où je peux me sentir bien. J'ai trouvé ce que je cherche au FC Sion», assure-t-il, confiant avoir été bien accueilli. «Il y a un bon groupe, je le savais déjà. Et j'ai pu déjà constater que ça travaillait et courait beaucoup!», a-t-il relevé depuis Crans-Montana.

Le FC Sion a en effet changé depuis deux ans, privilégiant la sueur au bling-bling de Mario Balotelli. «Ça ne m'aurait pas dérangé de jouer avec un grand joueur comme lui, j'aurais essayé d'en tirer le meilleur, de voir les bons côtés, mais c'est vrai que ce FC Sion actuel est séduisant, car il a des valeurs qui sont les miennes. J'ai pu le constater en jouant contre avec Winterthour, je me disais toujours que ce groupe avait l'air très sain.» Lui-même ne rechigne pas à défendre, ce qui est indispensable pour évoluer dans le onze de Didier Tholot, surtout en tant qu'ailier. «Défendre, ça peut être épuisant, mais je le fais très volontiers, ça fait partie de mon jeu», sourit-il.

Un petit moment de récupération au coeur d'une séance intense à Crans-Montana. Photo: keystone-sda.ch

Barthélémy Constantin confirme que cet état d'esprit a été essentiel dans le recrutement du Lausannois. «Josias a explosé un peu sur le tard, à Wil. Il a un profil dynamique, rapide, il peut marquer et faire marquer. Et il travaille énormément pour l'équipe», détaille le directeur sportif du FC Sion.

Cristiano Ronaldo en modèle pour le travail

«J’ai confiance en mes qualités, et je sais que j’ai encore une belle marge de progression», enchaîne Josias Lukembila, avant de citer son modèle absolu: «Cristiano Ronaldo. Pour moi, personne n’incarne mieux le travail, la discipline et la longévité. C’est une inspiration de tous les jours.» Pour le côté discipline de fer plus que pour la gloire, on l'a compris.