Le FC Zurich a travaillé intensivement sur l'après Milos Malenovic pendant les fêtes de fin d'année. L'ancien entraîneur d'Yverdon Sport Alessandro Mangiarratti s'est imposé comme le favori pour le poste de directeur sportif.

Tobias Wedermann

C'est actuellement l'un des postes les plus passionnants à pourvoir dans le football suisse. Le FCZ cherche le successeur de Milos Malenovic au poste de directeur sportif. La succession est exigeante et les attentes élevées. Pourtant, la liste des candidats potentiels ne cesse de s'allonger.

Des solutions évidentes comme l'ancien directeur sportif de Lugano Carlos Da Silva ou un duo composé des icônes du FC Zurich Admir Mehmedi et Blerim Dzemaili ont souvent été évoquées peu après le départ de Milos Malenovic. Dernièrement, Oliver Kaiser a également été mentionné en coulisses, lui qui fait de l'excellent travail à Winterthour.

Cependant, aucun de ces candidats n'a encore eu droit à un entretien à ce jour. Il en va tout autrement d'une autre personne qui, selon des sources proches du club, est très en vue et dont le nom n'avait pas encore filtré: Alessandro Mangiarratti.

Des discussions depuis la fin de l'année

Selon les informations de Blick, un premier entretien avec le Tessinois de 47 ans aurait eu lieu dès la fin de l'année. Après le départ de Marinko Jurendic en été 2023, le FC Zurich s'était déjà intéressé de près à lui, mais avait opté pour Milos Malenovic. En ira-t-il autrement cette fois?

Depuis son licenciement du poste d'entraîneur d'Yverdon Sport en décembre 2024, Alessandro Mangiarratti est à la recherche d'un emploi. Des touches avec GC, la saison dernière, ou comme successeur d'Uli Forte cette saison à Winterthour, n'ont pas abouti.

En lice également pour entraîner la Nati M21

Pourtant, Alessandro Mangiarratti est considéré comme un bon connaisseur du football suisse, un bon communicateur et possède des atouts dans la formation des jeunes joueurs. La question est toutefois de savoir s'il préférerait un poste de management à celui d'entraîneur? Il serait également en lice pour le poste vacant de coach de l'équipe nationale M21, aux côtés d'Alex Frei et de Stephan Lichtsteiner.