Ilyas Chouaref va découvrir les beautés de Malte ces prochains jours et tentera de créer l'exploit face à la Finlande et la Pologne. Pas simple! Photo: Pius Koller

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Voilà un bon moment déjà que l'équipe nationale maltaise suit de près Ilyas Chouaref. Quel est donc le lien entre l'attaquant franco-marocain né il y a 24 ans à Châteauroux, pas loin de Paris, et cette petite île du sud de l'Italie? Son arrière-grand-père, tout simplement. Et Malte ayant besoin de joueurs de bon niveau, les démarches d'obtention du passeport ont été facilitées, comme dans le cas de Teddy Teuma, le joueur de Reims, naturalisé en 2020 sans avoir jamais mis les pieds sur l'île méditerranéenne auparavant.

Face à Pau Cubarsi ou face à Virgil van Dijk?

«Cela fait un moment que l'on reçoit des convocations pour Ilyas avant les trêves internationales, mais il n'avait pas encore fait son choix», dévoile Barthélémy Constantin, directeur sportif du FC Sion. Mais cette fois, alors que les qualifications pour la Coupe du monde 2026 démarrent la semaine prochaine, Ilyas Chouaref a dit oui. Lundi, il prendra l'avion en direction de La Vallette afin de préparer au mieux la réception de la Finlande, puis le déplacement en Pologne, les deux rencontres qui lanceront cette campagne pour l'Amérique du nord. Malte a été tiré au sort dans le groupe G avec les deux nations pré-citées, mais aussi la Lituanie et une équipe à définir entre l'Espagne et les Pays-Bas. Ilyas Chouaref contre Virgil van Dijk ou Pau Cubarsi, ce n'est donc qu'une question de mois.

«Je lui avais conseillé de temporiser un peu quand on en a parlé... Je trouvais que c'était un petit peu prématuré, mais à cet âge-là, à partir du moment où tu n'es pas sélectionné avec le Maroc, c'est compliqué», enchaîne Didier Tholot, réaliste. S'il va perdre son joueur pour les dix prochains jours, le technicien assure être content pour lui. «Jouer des matches de très haut niveau ne peut que lui apporter quelque chose. Je pense que ça peut être bénéfique pour lui et, par rebond, pour nous. C'est une expérience en plus!», assure son entraîneur.

Les Bleus sont trop loins, les Lions de l'Atlas un peu moins

International français M19 (une sélection en 2019), Ilyas Chouaref n'avait bien sûr aucune perspective avec les Bleus, mais les Lions de l'Atlas représentaient un objectif sans doute plus atteignable, qui s'évaporera cependant d'ici quelques jours, dès qu'il aura joué une minute lors d'un ces deux matches officiels avec Malte. Pas de regrets, donc, même si son coéquipier Benjamin Kololli l'aurait lui aussi vu patienter un peu.

«Oui, je pense qu'il a toutes les qualités pour jouer avec le Maroc. Après, il a fait son choix et c'est super pour lui. On l'a tous félicité, mais c'est vrai que quand on a appris la nouvelle dans le vestiaire, on a tous été choqués! On ne s'y attendait pas du tout! J'espère qu'il va revenir avec une grande confiance en lui et être décisif pour la fin de la saison, c'est un joueur très important pour nous», assure l'international kosovar, qui a lui-même créé plusieurs surprises avec sa sélection et espère que son pote Ilyas Chouaref en fera de même très vite, même si Malte est très loin d'être un cador européen.

Une bonne année 2024 avec trois victoires

La sélection a tout de même fait de nets progrès récemment, en témoignent les résultats encourageants de son année 2024: des succès face à Andorre, la Moldavie et le Liechtenstein, et des nuls contre la Slovénie et la Biélorussie. La lourde défaite 7-1 en Tchéquie en amical vient cependant un peu ternir ce tableau. En 2023, Malte avait perdu tous ses matches qualificatifs pour l'Euro, dans un groupe certes très compliqué (Angleterre, Italie, Ukraine, Macédoine du Nord).

Une valeur marchande en augmentation?

Et voilà qu'arrive en ce début d'année 2025 un nouvel attaquant nommé Ilyas Chouaref, six buts cette saison en Super League. «Il s'est dit que c'était le bon moment de jouer contre Robert Lewandowski», sourit Barthélémy Constantin, qui va suivre de près l'évolution de son attaquant. «C'est très bien qu'il puisse se frotter aux meilleures équipes d'Europe avec une équipe qui ne demande qu'à monter en puissance. Cette expérience peut l'aider à gagner encore en maturité et en niveau, je suis très content pour lui.»

Photo: keystone-sda.ch

Sa valeur marchande pourrait également augmenter, un international, même maltais, pouvant attirer les regards. «S'il marque contre la Pologne ou un pays de ce niveau, oui, son attractivité sur le marché va grimper, c'est sûr», se réjouit Barthélémy Constantin, qui ne serait pas contre effectuer une belle plus-value pour un joueur arrivé en Valais sans grandes références en 2022.

Didier Tholot a failli porter le maillot bleu

Didier Tholot est lui aussi content de compter un nouvel international dans son équipe, lui qui a marqué de nombreux buts en première division française et en Coupe d'Europe, mais n'a jamais porté le maillot bleu. «Je n'ai pas été loin... J'étais dans le groupe qui pouvait prétendre aller à l'Euro 96, mais j'ai eu un accident de voiture juste avant, qui m'a tout bousillé... Voilà, ça fait partie de la vie, et je suis surtout content pour Ilyas.»

Un chauffard lui coupe la route à un feu rouge

L'ancien attaquant des Girondins de Bordeaux fait référence à ce jour funeste où, un matin en se rendant à l'entraînement, il s'est fait couper la route à un feu rouge et s'est retrouvé à l'hôpital avec une hanche et huit côtes brisées, ainsi que le genou en miettes. Il a donc manqué l'Euro 96, alors qu'Aimé Jacquet lui avait assuré vouloir l'intégrer à son effectif, mais a pu se remettre à temps pour briller avec le club bordelais en Coupe de l'UEFA. Les Girondins avaient atteint la finale cette année-là en battant notamment l'AC Milan lors d'un match entré dans la légende où, associé à Christophe Dugarry et Zinedine Zidane, l'actuel entraîneur du FC Sion avait renversé les Rossoneri, l'emportant 3-0 au retour au Parc Lescure après la défaite 2-0 de l'aller à San Siro.

Des souvenirs inoubliables, mais, aussi fort a-t-ll été, Didier Tholot n'a jamais eu le privilège de pouvoir se dire international. Ilyas Chouaref, dans quelques jours, pourra lui ajouter cette ligne à son CV sportif.