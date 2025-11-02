Théo Golliard, le talent gruérien qui a coulé le Servette FC

Winterthour a enfin gagné! Porté par un Théo Golliard étincelant et double buteur, le club zurichois a offert à ses 7000 supporters une soirée inoubliable à la Schützenwiese. Mais qui est ce talent venu de Gruyère?

1/5 Théo Golliard a fait vibrer la Schützenwiese avec son doublé. Photo: keystone-sda.ch

Stefan Kreis

Électrique! Il n’y a pas d’autre mot pour décrire ce qui s’est passé dans le temps additionnel à la Schützenwiese samedi. Le week-end précédent, le FC Winterthour avait subi une coupure de courant; cette fois, l’équipe en lutte pour sa survie a rallumé les projecteurs. Plus de 7000 supporters explosent de joie et célèbrent cette première victoire de la saison après douze journées comme s’ils venaient d’assurer le maintien en Super League.

Le gardien Stefanos Kapino, auteur de plusieurs arrêts décisifs, est porté en triomphe par les chants du public. Et Théo Golliard, double buteur du soir, reçoit une ovation au moment de quitter la pelouse.

Patrick Rahmen le connaît depuis Berne

Le Gruérien a littéralement délivré Winterthour! «Je le connais depuis mon passage à YB et je sais quelles sont ses qualités», confie Patrick Rahmen, l’entraîneur du FC Winterthour. Sous les ordres de l’ancien technicien bernois, Théo Golliard avait fait ses débuts en Coupe de Suisse avant d’être prêté à Helmond Sport, en deuxième division néerlandaise, où il avait signé onze points (buts + assists) en 35 matches.

Pour Winterthour, il en est désormais à deux après sa performance contre Servette. Dès le début du match, il se procure une première occasion dangereuse. Et dès la reprise, il renverse la rencontre en l’espace de deux minutes: d’abord en glissant le ballon entre les jambes du gardien genevois Joël Mall, puis en concluant une combinaison somptueuse initiée par Alexandre Jankewitz pour ouvrir le score.

Un poste gagné à la force du travail

Doit-il offrir une tournée pour fêter ses premiers buts en Super League? «J’ai déjà payé pour mon but en Coupe contre Schaffhouse, donc cette fois je vais pouvoir m’en passer», sourit le héros du soir.

Le fait que le joueur de 23 ans ait été préféré à Pajtim Kasami au poste de milieu offensif a pourtant surpris plus d’un observateur. Patrick Rahmen explique ce choix par la régularité du Fribourgeois à l’entraînement: «Il a été performant dès le début, et il mérite sa place. C’est un joueur qui sait non seulement créer des occasions, mais aussi les concrétiser.»

Une affirmation que Théo Golliard a confirmée de manière éclatante face à Servette, en signant une soirée référence qui pourrait bien lancer sa saison — et celle de tout le FC Winterthour.