Fodé Sylla fait tomber Tobias Schättin, comme un symbole. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Les émotions à la fin... C'était génial! Je préfère vivre ça chaque semaine que gagner tranquille 3 ou 4-0!», s'est enflammé Anthony Sauthier dans les couloirs du Stade municipal, quelques minutes à peine après la victoire face à Winterthour (2-1) dans ce qui pourrait bien être un tournant de la saison, même si tout le monde s'en défend aujourd'hui.

Le fait est qu'YS, à six matches de la fin de la saison régulière, a pris huit points d'avance sur son adversaire du jour et abordera donc très vraisemblablement le tour de relégation devant lui, ce qui n'est pas rien. Autant la dernière journée avait été frustrante pour les Yverdonnois, avec un valeureux nul 2-2 contre Lucerne pondéré par les succès de Winterthour et de GC dans le même temps, autant ce samedi soir a été doux: après avoir battu Fabian Frei et ses copains, les joueurs d'Yverdon ont pu s'installer dans les canapés des loges surplombant le terrain et voir Grasshopper chuter à Saint-Gall.

Ils se sont donc réveillés dimanche matin en 10e position, celle du maintien direct. Et, qui plus est, à deux points du FC Sion qui reçoit Lugano ce dimanche et qu'YS doit encore affronter dans ce troisième tour. Présent dans les tribunes du Stade municipal, Pablo Iglesias, directeur du football du FC Sion, a d'ailleurs pu constater comme tout le monde (2030 spectateurs seulement) que cet Yverdon Sport avait franchi un vrai pas en avant au niveau du jeu. Sion, qui s'apprête à jouer tant contre Winterthour que contre Yverdon dans les prochaines semaines, n'est aujourd'hui à l'abri de rien, c'est une certitude.

Oui, Paolo Tramezzani sait faire jouer ses équipes

Même si Paolo Tramezzani n'était pas forcément d'accord avec le trait d'esprit d'Anthony Sauthier et préférerait sans doute gagner tous les matches 3 ou 4-0, le technicien italien est très satisfait du jeu présenté par son équipe depuis quelques semaines. Volontiers présenté comme un entraîneur au style défensif, le «Mister» est en train de faire mentir les analystes en leur présentant chaque semaine désormais une équipe équilibrée, cohérente et tournée vers l'avant. Cela a été le cas dimanche dernier contre Lucerne, au cours d'un match qu'YS a copieusement dominé, et cela a encore été le cas contre le bloc bas proposé par Uli Forte et Winterthour ce samedi.

Marley Aké avant-centre, la bonne idée

«Cette équipe a un vrai potentiel, je le dis depuis le début et c'est pour ça que je suis venu ici. On peut jouer au ballon! Pas seulement avec Tonino Marchesano, même si c'est le plus évident, mais aussi avec Varol Tasar, Mateusz Legowski, Moussa Baradji... On a de quoi faire», a assuré Paolo Tramezzani, lequel a également eu une bonne intuition en plaçant Marley Aké en pointe depuis deux matches. L'ancien joueur de l'OM est très polyvalent, il peut évoluer sur les côtés ou en meneur de jeu, mais il vient de marquer deux buts en jouant avant-centre et son ouverture du score face à Winterthour était particulièrement bien sentie. Sa vitesse lui a permis de s'échapper en contre et, alors que Varol Tasar espérait le ballon seul face au but, il l'a regardé deux fois, l'a parfaitement vu et a décidé, très bon choix, de la jouer individualiste et de frapper à ras de terre pour tromper Stefanos Kapino. Du bon travail, lucide et déterminé. Yverdon Sport, c'est nouveau, a désormais la capacité de bien jouer et de faire mal en contre.

Oui, Paolo Tramezzani sait aussi faire jouer ses équipes. Photo: keystone-sda.ch

Pour schématiser, la saison dernière, YS s'est sauvé grâce à sa force à domicile, son état d'esprit, la qualité de sa défense et Kevin Carlos. Ces quatre ingrédients mis ensemble ont suffi à devancer le LS, GC et le SLO.

Ce printemps, Yverdon n'a plus Kevin Carlos et le fait est que tous ses successeurs présumés n'ont pour l'heure pas convaincu, que ce soit Mitchy Ntelo, Hugo Komano ou le dernier arrivé, Ronaldo Tavares. Yverdon joue donc sans avant-centre type pour le moment, en attendant le déclic éventuel pour l'un des trois noms pré-cités, et, surtout, YS envoie du jeu depuis quelques semaines pour aller chercher son deuxième maintien consécutif, ce qui n'est jamais arrivé dans son histoire.

Pour rappel, les seuls entraîneurs à avoir permis à Yverdon Sport de rester en première division s'appellent pour l'heure Lucien Favre et Alessandro Mangiarratti. Paolo Tramezzani se verrait bien ajouter son nom à cette liste et, s'il y a encore du travail, YS va dans la bonne direction.

Anthony Sauthier et les cadres ont parlé à la pause

La vérité est cependant aussi qu'YS a souffert pour aller marquer le deuxième but ce samedi et aller chercher la victoire. «Il ne faut pas oublier que Winterthour a eu une bonne période avant la mi-temps et est revenu à égalité sur ce penalty», commente ainsi Anthony Sauthier, qui a pris la parole à la pause, en bon capitaine.

«Tous les cadres, en fait, on a dit que ça pouvait arriver, que c'était fait, qu'on était à 1-1, mais qu'on devait aller chercher la victoire. On a dit les choses», explique le latéral droit, auteur d'un bon match par ailleurs.

Le geste incompréhensible de Tobias Schättin

Il a d'ailleurs été à l'origine d'un moment marquant en se faisant découper de manière totalement inutile par Tobias Schättin à l'heure de jeu. Pourquoi donc le latéral gauche de Winterthour est-il allé tacler le latéral droit d'YS à 90 mètres du but de Stefanos Kapino, voire plus, tout contre la ligne de touche? Son geste incompréhensible lui a valu un jaune, puis un rouge après appel du VAR, et laissé Winterthour à dix pour la fin de match.

Alors, YS a poussé, s'est créé quelques occasions et est allé chercher la victoire grâce à un but magnifique de Moussa Baradji à la toute dernière seconde du match. Explosion de joie au Stade municipal, émotions pures et huit points d'avance sur Winterthour: la définition d'une soirée de rêve, tout simplement.