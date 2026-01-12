Gros coup dur pour le Lausanne-Sport! Son avant-centre Theo Bair sera éloigné des terrains pour une durée de six à huit semaines.

Le LS privé de son avant-centre pendant six à huit semaines

Blick Sport

Le FC Lausanne-Sport informe ce lundi que son buteur Thelonius «Theo» Bair sera indisponible pour une durée d’environ six à huit semaines.

L'attaquant de 26 ans a été contraint de quitter ses coéquipiers à la 79e minute de la rencontre amicale du 8 janvier face à Neuchâtel Xamax, victime d’un traumatisme à la cheville touchant la syndesmose.

Avec 22 matchs et 1826 minutes disputées lors de ses quatre premiers mois à Lausanne, Theo Bair est le meilleur buteur du club tant en Super League (6 buts) qu’en Conference League (2 buts).

Peter Zeidler va donc devoir trouver des solutions dès ce mercredi et le déplacement à Genève pour y défier Servette (20h30), sachant que Gaoussou Diakité vient de rentrer de la Coupe d'Afrique des Nations.