Le FC Lausanne-Sport informe ce lundi que son buteur Thelonius «Theo» Bair sera indisponible pour une durée d’environ six à huit semaines.
L'attaquant de 26 ans a été contraint de quitter ses coéquipiers à la 79e minute de la rencontre amicale du 8 janvier face à Neuchâtel Xamax, victime d’un traumatisme à la cheville touchant la syndesmose.
Avec 22 matchs et 1826 minutes disputées lors de ses quatre premiers mois à Lausanne, Theo Bair est le meilleur buteur du club tant en Super League (6 buts) qu’en Conference League (2 buts).
Peter Zeidler va donc devoir trouver des solutions dès ce mercredi et le déplacement à Genève pour y défier Servette (20h30), sachant que Gaoussou Diakité vient de rentrer de la Coupe d'Afrique des Nations.
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
19
16
40
2
FC St-Gall
19
16
37
3
FC Lugano
19
5
33
4
FC Bâle
19
8
32
5
Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
18
4
27
7
FC Zurich
19
-7
24
8
FC Lucerne
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zurich
19
-9
17
12
FC Winterthour
18
-27
10
Tour final
Tour de relégation