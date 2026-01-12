DE
FR

Gros coup dur à la Tuilière!
Le LS privé de son avant-centre pendant six à huit semaines

Gros coup dur pour le Lausanne-Sport! Son avant-centre Theo Bair sera éloigné des terrains pour une durée de six à huit semaines.
Publié: il y a 35 minutes
1/2
Theo Bair sera de retour d'ici deux mois.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Le FC Lausanne-Sport informe ce lundi que son buteur Thelonius «Theo» Bair sera indisponible pour une durée d’environ six à huit semaines.

L'attaquant de 26 ans a été contraint de quitter ses coéquipiers à la 79e minute de la rencontre amicale du 8 janvier face à Neuchâtel Xamax, victime d’un traumatisme à la cheville touchant la syndesmose.

Avec 22 matchs et 1826 minutes disputées lors de ses quatre premiers mois à Lausanne, Theo Bair est le meilleur buteur du club tant en Super League (6 buts) qu’en Conference League (2 buts).

Peter Zeidler va donc devoir trouver des solutions dès ce mercredi et le déplacement à Genève pour y défier Servette (20h30), sachant que Gaoussou Diakité vient de rentrer de la Coupe d'Afrique des Nations.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
19
16
40
2
FC St-Gall
FC St-Gall
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
19
5
33
4
FC Bâle
FC Bâle
19
8
32
5
Young Boys
Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zurich
FC Zurich
19
-7
24
8
FC Lucerne
FC Lucerne
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
19
-9
17
12
FC Winterthour
FC Winterthour
18
-27
10
Tour final
Tour de relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus