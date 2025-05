Alvyn Sanches, élu joueur de la saison 2024-25. Photo: Pius Koller

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Alvyn Sanches n'était pas présent à Aarau lundi à la soirée de gala de l'Association des joueurs professionnels (SAFP), ce qui ne l'a pas empêché d'être très heureux de recevoir le prix de «Golden Player» de la saison, réservé au meilleur joueur.

«J'avoue que j'ai été un peu surpris, mais ça m'a fait plaisir! Je savais que j'étais nominé, mais pas que j'avais gagné», a réagi, pour Blick, le meilleur joueur de la saison. Pensait-il, comme pratiquement tout le monde, que Xherdan Shaqiri allait l'emporter? «Sincèrement, je me disais que ce serait entre nous deux. Il a fait une grosse saison évidemment. Mais je suis super content d'avoir gagné. J'ai reçu plein de messages, c'était sympa», sourit le Lausannois de 22 ans, auteur de 12 buts et de 4 passes décisives en 28 matches cette saison, là où «XS» est à 15 buts et 20 passes décisives.

Première sélection, la tuile

Mais le fait est que la «tornade Alvyn Sanches» a déferlé sur la Super League au cours de l'automne et que son premier tour très réussi a marqué les esprits. Ses buts spectaculaires, ses dribbles chaloupés et ses «pointus» dans le petit filet ont fait forte impression et ont même convaincu Murat Yakin de lui offrir sa première convocation avec la Nati. La suite de l'histoire est connue: à peine entré en jeu à Belfast, le jeune milieu de terrain se blesse sur une action a priori anodine et se déchire le ligament croisé antérieur du genou. Le verdict est terrible.

Les supporters du LS ont livré un message de réconfort à leur joueur. Photo: keystone-sda.ch

«Bien sûr que c'est frustrant! Je voulais continuer sur ma lancée, mais il faut faire avec, il n'y a pas le choix», soupire le Lausannois, qui a été opéré quasiment tout de suite et en est désormais à un mois et demi de rééducation. «On est dans le planning, tout va bien, mais il est trop tôt pour donner une date de retour. La priorité est que tout se passe bien», explique celui qui s'entraîne deux fois par jour. «Je vais une fois au stade et une fois au MotionLab, juste à côté». Ainsi, il garde le contact avec ses coéquipiers et il assure d'ailleurs que son moral va bien, malgré sa grave blessure.

«Je suis très bien entouré. Ma famille est là, mes amis aussi. Et j'ai été touché par les messages de soutien des supporters», assure-t-il.

Les joueurs de l'équipe de Suisse ont eux aussi manifesté leur soutien au jeune milieu offensif. Photo: DR

Sans lui, le Lausanne-Sport a un peu patiné au début, mais a retrouvé le bon rythme au bon moment, intégrant le top 6 in extremis. «C'est l'objectif du club, on l'a rempli. Mais la saison n'est pas finie! Maintenant, on veut gratter le plus de points possible pour finir le plus haut possible», prévient celui qui ne rate évidemment pas un match de son équipe et était encore présent dimanche pour la belle victoire face à YB, signant de nombreux autographes aux enfants. «Je garde le moral, ça va!» Une qualification européenne lui apporterait encore plus de bonheur, lui qui n'a encore jamais joué de match internationaux en club. Ce sera sans aucun doute trop juste pour les matches de qualification, mais qui sait si le LS n'arrivera pas à se qualifier pour une phase de groupes?

Son favori pour la finale de la Champions League? Le PSG

Pour l'instant, c'est à la télévision que le joyau du LS suit les matches européens. A-t-il un favori pour la finale, maintenant que l'Inter a éliminé le Barça, son club de coeur? «L'Inter, c'est très fort, bien sûr, mais si je devais parier aujourd'hui, je dirais que le PSG va le faire. Ce sont deux équipes d'un niveau similaire, mais je pense que Paris va aller chercher sa première étoile.» Une fois qu'il sera remis de sa blessure, il pourra lui aussi partir en chasse, comme son talent l'autorise à y penser. Mais l'heure est à la rééducation, forcément pénible et astreignante.